Řekni, co jsi udělal za poslední týden, nebo máš padáka. Američtí úředníci dostali termín do pondělí

Zaměstnanci amerických federálních úřadů dostali výzvu, aby sdělili, co udělali v práci za poslední týden, jinak jim hrozí výpověď. Stojí to v e-mailu, který začal rozesílat nový úřad DOGE, jenž má za úkol seškrtat vládní výdaje, píše agentura Reuters a americká média. Na odpověď mají úředníci čas do pondělí večer místního času.

Obsah e-mailu prozradil miliardář Elon Musk, který je zapojený do snah administrativy Donalda Trumpa snížit náklady na federální aparát, na republikánské konferenci CPAC. „Všichni federální zaměstnanci za nedlouho obdrží e-mail, abychom pochopili, co udělali za uplynulý týden," uvedl Musk na konferenci. „Nezaslání odpovědi se bude považovat za podání výpovědi,“ dodal miliardář.

Rozeslání e-mailů, ve kterých se úřad ptá federálních zaměstnanců na to, co udělali během uplynulého týdne, potvrdili agenturám a médiím lidé, kteří pracují ve federálních strukturách. Podle agentury Reuters mají na odpověď čas do pondělního večera místního času.

Odbory: Napadneme jakoukoli nezákonou výpověď

Podle agentury Reuters však není jasné, podle jakých norem a zákonů by federální zaměstnanci, kteří nezašlou odpověď, mohli dostat výpověď. Na to upozorňuje i odborový svaz federálních zaměstnanců AFGE, který slíbil, že napadne jakoukoli nezákonnou výpověď. Iniciativa podle odborů ukazuje, jak moc Trump a Musk pohrdají zaměstnanci federálních úřadů a agentur. Některé úřady navíc vyzvaly své zaměstnance, aby během víkendu na e-mail neodpovídali.

Nový úřad pro efektivitu státní správy (DOGE) vznikl s příchodem Trumpa do Bílého domu s cílem zredukovat federální aparát. Trump v sobotu úřad vyzval, aby postupoval důsledněji. Tento týden soud ve Washingtonu zamítl podání odborů proti první vlně propouštění, kterou spustil DOGE.

