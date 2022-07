Středočeský kraj a Praha vyhlásily tendr na autobusové dopravce za 17 miliard

Středočeský kraj a Praha vyhlásily první ze série tendrů na provozovatele autobusů Pražské integrované dopravy (PID), kteří budou přepravovat cestující od 1. prosince 2024. V první vlně půjde o některé oblasti v okolí Prahy a například na Kladensku či Rakovnicku. Celková hodnota soutěže pro oba kraje je 17 miliard korun.

Reklama

Středočeský kraj a Praha vyhlásily první z tendrů na autobusové dopravce, kteří by měli od konce roku 2024 zajišťovat dopravní obslužnost v obou krajích po dobu deseti let.

Celková hodnota této první z celkem čtyř vln činí pro oba kraje 17 miliard korun a 326 milionů linkových kilometrů. „Tyto údaje však obsahují všechny vyhrazené změny, které ale nemusí být aktivovány. Podle současných jízdních řádů se jedná o 220 milionů linkových kilometrů a 11,5 miliardy korun. Tato částka se však pro objednatele sníží o vybrané jízdné,” stojí ve sdělení.

Jediným hodnoticím kritériem je cena, další požadavky vyplývají z jednotného standardu kvality PID. „Předložené nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným standardem kvality PID, proto nejsou potřebná další kritéria, která by například zohledňovala bezbariérovost dopravy, vybavenost autobusů a další požadavky,” uvedl mluvčí Středočeského kraje Josef Holek.

Širší chodníky, cyklopruh a nové stromy. Smetanovo nábřeží v centru Prahy se proměnilo Reality Nové stromy, nový mobiliář a oddělený cyklopás. První fáze přeměny Smetanova nábřeží má kolaudaci. pej Přečíst článek

V každé z vln se bude soutěžit osm až deset oblastí. V první vlně se kontrakt týká oblastí Kladna, Hostivice, Rakovníku, Mníšku pod Brdy, Mnichova Hradiště, Líbeznic, Velvar a Hořovic. Dvě oblasti soutěží Středočeský kraj sám, a to Velvary a Hořovice, ostatních šest společně s Prahou.

Reklama

Vozový park by měl být podle hejtmančina náměstka pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN) výrazně omlazen. Kraj ve výbavě autobusů požaduje například klimatizaci, vozy by měly být nízkopodlažní. Novinkou budou sčítací rámy ve dveřích, díky nimž půjde lépe plánovat dopravu. Na linkách mají jezdit i nízkoemisní a bezemisní autobusy, aby bylo možné udržet rozumné finanční náklady, ale zároveň dodržovat unijní legislativu týkající se snižování emisí.

Na konci roku 2009 uzavřeli oba objednatelé s autobusovými dopravci desetileté smlouvy, v roce 2019 byly kvůli pořizování velkokapacitních autobusů prodlouženy o pět let. Smlouvy na provoz příměstských a regionálních linek v obou krajích budou končit k 30. listopadu 2024. Středočeský kraj a Praha jako objednatelé veřejné hromadné dopravy musejí zajistit kontinuitu dopravní obslužnosti na svých územích.

Auta nejsou a nebudou. Jejich sdílení začne brzy vydělávat biliony Money Tržby ze služeb mobility zahrnujících aplikace pro půjčování aut, sdílení jíst a jízdních kol by měly do roku 2030 celosvětově dosáhnout 660 miliard dolarů (15,4 bilionu korun). Ve srovnání s rokem 2020 to představuje nárůst o téměř 40 procent. Vyplývá to ze studie organizace Oliver Wyman Forum a Institutu dopravních studií při Kalifornské univerzitě v Berkley, na kterou upozornila agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Uživatel Tesly: Většinu spotřeby si vyrobím sám Názory „Jako uživatel elekromobilu jsem s ním spokojen. Nejde o bohatství, ani dávání ničeho na odiv. Může to navíc být výhodné i ekonomicky, a to v Česku žádné dotace na elektroauta nejsou a nejspíš ani nebudou,“ polemizuje podnikatel Jan Shejbal s článkem Lukáše Kovandy. A nabízí i další argumenty. Jan Shejbal Přečíst článek