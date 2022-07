Širší chodníky, cyklopruh a nové stromy. Smetanovo nábřeží v centru Prahy se proměnilo

Nové stromy, nový mobiliář a oddělený cyklopás. První fáze přeměny Smetanova nábřeží má kolaudaci.

Hned k několika proměnám došlo v centru Prahy. Na Smetanově nábřeží se rozšířily chodníky, vysadily stromy a udělal cyklopruh. A zůstala i auta. Zásadní změnu doznalo i umístění tramvajových zastávek.

Zatímco dříve byly stanice Národní divadlo na dvou místech, jedna u budovy Hollaru, druhá pak u Národního divadla, nově jsou obě přímo pod divadlem. Nová zastávka přibyla pak u Karlových lázních.

„Proměna Smetanova nábřeží je největší úprava centra Prahy za posledních několik desítek let. Změnila se oblast od Klementina přes Křižovnické náměstí po Národní divadlo. Na Křižovnickém náměstí se doprava kříží s Královskou cestou, po které v letních měsících proudí až 100 tisíc chodců denně. Zároveň oblast nejvíce využívají lidé v MHD,“ popisuje radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Město v uplynulých letech zkušebně uzavřelo nábřeží od mostu Legií ke křižovatce nábřeží s Divadelní ulicí. Rozšířen byl chodník až k tramvajové zastávce a vznikly zde restaurační předzahrádky. Řidiči museli úsek objíždět Divadelní ulici. Opatření sklidilo kritiku například od magistrátní opozice nebo radnice Prahy 1.

