Stavebko přežívá. Samo o sobě ale lidi už moc nezajímá

Budoucnost úvěrů ze stavebního spoření je v kombinaci s dotací od státu například v programu Nová zelená úsporám. Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) za tímto účelem v červnu uzavřela memorandum o spolupráci při zlepšování energetické úspornosti domácností s ministerstvy financí a životního prostředí.

Stavební spořitelny poskytly za pololetí úvěry za 17,6 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem poskytnutých úvěrů propadl o 55 procent, klesá především zájem o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Meziročně nižší je i počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen.

Počet poskytnutých úvěrů se meziročně snížil o čtvrtinu na 23 479. Ubývá především úvěrů, za které lidé ručí vlastní nemovitostí. Jejich počet byl v pololetí čtvrtinový ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a objem se zmenšil o 76,5 procenta. Naproti tomu zájem o nezajištěné úvěry zůstává na 95 procentech loňské úrovně jak co do počtu, tak do objemu.

Stavební spořitelny uzavřely za první pololetí 237 454 smluv o stavebním spoření, proti loňsku je jich o 14,5 procenta méně. Snížila se i cílová částka, na kterou lidé spoří. Letos v úhrnu činí 141,1 miliardy korun, je o 4,3 procenta nižší než loni v pololetí.

Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.

Poloviční podpora u spoření

Od příštího roku by se měla změnit pravidla pro poskytování státní podpory pro stavební spoření. Vláda v konsolidačním balíčku navrhuje snížit maximální podporu na polovinu z dnešních 2000 korun ročně, změna má platit pro nové i existující smlouvy.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) v červnu uzavřela memorandum s ministerstvy financí a životního prostředí o spolupráci při zlepšování energetické úspornosti domácností. Od příštího roku bude možné na pobočkách stavebních spořitelen zároveň vyjednat úvěr ze stavebního spoření a dotace od státu například v programu Nová zelená úsporám. Kombinace úvěrů a dotace podle ministerstev a spořitelen pro lidi zlepší dostupnost zateplení domů i jiných opatření pro energeticky úsporné bydlení.

