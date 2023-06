Stavebko spíš přežívá, než prosperuje. A bude hůř

Stavební spořitelny poskytly do konce května úvěry za 14,3 miliardy korun, meziročně o 57,1 procenta méně. Klesá zejména zájem o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Meziročně se snížil i počet nových smluv o stavebním spoření, naopak vzrostla úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.

Počet poskytnutých úvěrů stavebními spořitelnami se meziročně snížil o čtvrtinu na 19 265. Ubývá hlavně úvěrů, za které lidé ručí vlastními nemovitostmi, jejich počet se snížil o 75,5 procenta a objem o 78,8 procenta. Naopak u nezajištěných úvěrů pro fyzické osoby zůstává počet i objem na úrovni loňského roku.

Stavební spořitelny uzavřely za prvních pět měsíců roku 205 376 smluv o stavebním spoření, meziročně jich bylo o 6,9 procenta méně. Celková cílová částka ale vzrostla o 4,4 procenta na 118,7 miliardy korun.

Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.

Od příštího roku by se měla změnit pravidla pro poskytování státní podpory pro stavební spoření. Vláda v konsolidačním balíčku navrhuje snížit maximální podporu na polovinu z dnešních 2000 korun ročně, změna má platit pro nové i existující smlouvy. Úvěry ze stavebního spoření by se měly poskytovat zejména na opatření pro snížení energetické náročnosti bydlení. Návrh také počítá s tím, že by stavební spoření mohly nabízet i banky, nejen specializované stavební spořitelny.

