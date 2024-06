Gen Z je generací světoběžníků. Jak za to platí? Jejich rodiče z toho jímá hrůza

Svobodomyslná generace odchovaná Instagramem, která má hluboko do kapsy, i tak si - na rozdíl od svých rodičů - umí plnit své cestovatelské touhy. Jak? No přeci na dluh. Dříve narození, kteří žijí v duchu hesla: když na to nemáš, tak si nevyskakuj, to jen těžko chápou.

Letošní prázdninová sezóna klepe na dveře. A generace Z rozhodně nebude sedět doma. Podle zprávy, kterou zveřejnila Bank of America, se příslušníci této generace chystají na zahraniční cesty ve větší míře než ostatní dospělí. Průzkum provedený mezi více než 2 000 Američany také ukázal, že gen Z cestuje na déle a tím pádem i za více peněz.

Kde na to mladí, kteří zpravidla stojí na startu svých pracovních kariér, berou peníze? Každý druhý se neváhá zadlužit. Přečerpávají limity kreditních karet, využívají služeb odložených plateb, půjčují si na své cesty od rodiny či přátel, případně si berou úvěry.

Přes 42 procent příslušníků generace Z a 47 procent mileniálů uvádí, že plánují využít dluh k financování svých letních cest. Uvádí to průzkum společnosti Bankrate, která poskytuje finanční služby.

Tato mentalita zadlužování znepokojuje starší generace, které ve svých 20 letech cestovaly méně ambiciózně, pokud vůbec. A vyvolává obavy u finančních odborníků.

„Nechci lidem říkat, že se nemohou bavit, ale dělám si starosti s tím, aby se zadlužovali kvůli nerozvážným nákupům, jako je dovolená na dluh, a to zejména v době, kdy jsou úrokové sazby na rekordních hodnotách,“ řekl CNBC Ted Rossman, analytik z Bankrate.

Podle nové zprávy výzkumné společnosti Morning Consult klesl od srpna 2023 počet příslušníků generace Z, kteří uvedli, že cestují, protože na to mají úspory. Jejich absence je od poznávání světa nezastaví, uvedla Lindsey Roeschkeová, analytička společnosti Morning Consult a autorka zprávy.

„Příslušníci generace Z dosáhli plnoletosti v neuvěřitelně turbulentní době, a to hluboce ovlivňuje jejich cestovní chování. Proč by kvůli nedostatečným úsporám odkládali cestu tam, kam skutečně chtějí, když může přijít další pandemie, finanční krize, válka nebo jiná závažná událost, která jim to v budoucnu může překazit?“ dodala analytička.

Ve srovnání s ostatními dospělými nicméně příslušníci generace Z častěji uvádějí, že jejich ochotu cestovat negativně ovlivňují jejich vlastní finance, širší ekonomická situace a klimatické změny, uvádí studie Morning Consult. „Nicméně ... stále to dělají!“ uzavírá Roeschkeová.

