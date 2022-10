Výroba osobních aut v Česku stoupá, v září dokonce na dvojnásobek

Výroba osobních aut v Česku za tři čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 9,8 procenta na 913 148 vozů. V samotném září bylo vyrobeno 111 374 automobilů, což je proti loňskému devátému měsíci o 98 procent víc, tedy téměř dvojnásobek. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu.

Největší tuzemská automobilka Škoda Auto vyrobila v prvních třech kvartálech ve svých tuzemských závodech 513 508 osobních automobilů, což je o 0,2 procenta méně než ve stejném období loni. V září však její produkce stoupla meziročně o 117 procent na 60 601 vozů. Elektrických vozů a hybridů vyrobila Škoda 51 875, tedy desetinu z celkové produkce.

Nošovický závod automobilky Hyundai letos zvýšil výrobu o 17 procent na 242 900 osobních automobilů. V září továrna zvýšila produkci o 17 procent na 29 300 vozidel. Z celkového počtu mělo 22 292 aut čistě elektrický a 24 470 plug-in hybridní pohon. Jejich podíl byl celkem 19 procent. Kolínská Toyota zvýšila výrobu o 42 procent na 156 740 aut. V září produkce vyrostla o 537 procent na 21 473 aut. Téměř polovinu produkce za devět měsíců tvořily hybridní vozy.

Zásádní zůstávají ceny energií

„Ve světle přetrvávajících problémů v dodavatelských řetězcích je skvělou zprávou, že pozitivní trend z posledních měsíců se podařilo udržet a produkce automobilů v ČR meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Je však zapotřebí zohlednit, že skoro stoprocentní meziroční nárůst výroby osobních vozidel za září, je dán především nízkými výrobními výsledky v roce 2021, kdy naplno propukla čipová krize," podotkl prezident sdružení Martin Jahn ze Škody Auto.

Zásadní pro firmy podle Jahna nadále zůstávají ceny energií. „Jakkoli vláda v mezidobí ohlásila některá opatření, stále není jasně definováno řešení pro řadu středních a velkých podniků. Bez efektivní pomoci v tak komplexním odvětví, jakým je autoprůmysl, přitom platí, že výpadek jednoho či dvou klíčových dodavatelů může zastavit celý výrobní řetězec," dodal Jahn.

V prvních třech čtvrtletích bylo v Česku vyrobeno 3862 autobusů, což je o 11 procent více. Vysokomýtské Iveco zvýšilo produkci o desetinu na 3477 autobusů, SOR Libchavy zvedl produkci o 17,5 procenta na 355 autobusů. Škoda Electric vyrobila 14 elektrobusů a KHMC 16 autobusů.

Společnost Tatra Trucks jako jediný tuzemský producent nákladních aut vyrobila v prvních devíti měsících 907 vozidel, tedy o 32 více než ve stejném období loňského roku. Jawa Moto zvýšila produkci o tři čtvrtiny na 1433 motocyklů.