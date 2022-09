Rusko v tichosti sčítá ztráty finančního sektoru ze sankcí. Aktuálně jsou to stovky miliard dolarů

Ruský finanční sektor utrpěl stovky miliard dolarů „přímých ztrát“ v důsledku rozsáhlých sankcí uvalených EU a USA a dalšími spojenci za invazi prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu. Uvedla to agentura Bloomberg s odkazem na interní dokument ministerstva financí, který má k dispozici.

Reklama

Odhad, který zahrnuje významné zásahy akciového trhu, bankovního kapitálu a také 300 miliard dolarů v devizových rezervách zmrazených restrikcemi, byl zahrnut do prezentace během zasedání nejvyšších ruských představitelů jednajících o dalších reakcích na západní sankce, které se konalo minulý měsíc. Lidé obeznámení s akcí obsah prezentace pod podmínkou zachování anonymity potvrdili, uvedl Bloomberg.

Kritika Putina po ukrajinských úspěších stoupá. Rezignujte! vyzvali jej zastupitelé z rodného Petrohradu Politika Ukrajina hlásí osvobození desítek měst a menších obcí, v Rusku stoupá odvaha vojenskou akci kritizovat a přemýšlet o nástupci Vladimira Putina. Někteří vysocí ruští činitelé naopak tváří v tvář neúspěchům ruské armády volají po větší intenzitě útoků včetně všeobecné mobilizace, což ovšem rovněž znamená kritiku dřívějšího Putinova rozhodnutí se jí vyhnout, napsal deník The New York Times. Dušan Kütner Přečíst článek

Ruské ministerstvo financí se odmítlo vyjádřit. Putin ale v pondělí v televizním komentáři řekl, že „Rusko sebevědomě zvládá vnější tlak“, přičemž ekonomika se „stabilizuje a směřuje k růstové trajektorii“.

Zpráva se zabývala dopadem pouze na finanční systém, nikoli na širší ekonomiku, podotkla agentura.

Některé dopady se zmírnily

Některé z nejzávažnějších dopadů se v porovnání s údaji v prezentaci z 29. srpna zmírnily. Ruský srovnávací index akcií MOEX je nyní od invaze asi o 20 procent nižší ve srovnání s nejvyšším poklesem o 33 procent v červenci. Ruská centrální banka ale pozastavila zveřejňování údajů o bankovním kapitálu, což znemožňuje aktualizaci tohoto výpočtu.

Reklama

Válka neválka, USA i EU s Ruskem dál kšeftují. Kupují hlavně kovy pro průmysl Money Dovoz niklu z Ruska do USA vzrostl v období od března do června v meziročním srovnání o 70 procent, zatímco do Evropské unie o 22 procent, nárůst zaznamenal také import hliníku. ČTK Přečíst článek

Prezentace také sumarizuje škody na finanční infrastruktuře, včetně 80 procent aktiv bankovního sektoru, na které se vztahují sankce, přerušení služby Swift pro zasílání finančních zpráv bank a ze ztráty přístupu ke klíčovému vybavení a softwaru. Prezentace také uvádí, že finanční nástroje včetně derivátů, zajištění, eurobondů a primárních veřejných nabídek „prakticky zmizely“.

Prezentace se nezabývá širším ekonomickým dopadem restrikcí, které přivedly Rusko do recese, která se pravděpodobně protáhne do příštího roku. Další z dokumentů pro schůzku na nejvyšší úrovni ukázal, že dopady mohou být delší a hlubší, uvedl Bloomberg.

Přijeďte do Ruska, uvidíte, jak vám lžou, láká turisty mluvčí Kremlu Politika Kreml prý nebude oplácet Evropské unii, která ztížila cesty Rusům do Evropy, stejnou mincí. Celé to je ale typická propaganda. nst Přečíst článek

Rusko bez Putina bude jako Severní Korea na steroidech, míní bývalý poradce Kremlu Politika Ekonom a bývalý poradce Kremlu Sergej Gurijev varoval, že Rusko by se mohlo stát „Severní Koreou na steroidech“ ve chvíli, kdy bude prezident Vladimir Putin nahrazen. Pokud otěže převezme po Putinovi nový vůdce, současný politický systém v Rusku se pravděpodobně zhroutí, dodal Gurijev, který ze země emigroval v roce 2013 do Francie, uvedl server CNBC. duk Přečíst článek