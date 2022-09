Válka neválka, USA i EU s Ruskem dál kšeftují. Kupují hlavně kovy pro průmysl

Dovoz niklu z Ruska do USA vzrostl v období od března do června v meziročním srovnání o 70 procent, zatímco do Evropské unie o 22 procent, nárůst zaznamenal také import hliníku.

Evropská unie a USA nehledě na ruskou invazi na Ukrajinu zvýšily dovoz hlavních průmyslových kovů z Ruska, vyplývá z údajů databáze OSN o mezinárodním obchodu (Comtrade). Import niklu z Ruska do USA vzrostl v období od března do června v meziročním srovnání o 70 procent, zatímco do Evropské unie o 22 procent, nárůst zaznamenal také dovoz hliníku.

Jeho dovoz z Ruska do EU se od března do června letošního roku zvýšil v meziročním srovnání o 13 procent. Od března do června pak USA a EU dohromady dovezly z Ruska nikl a hliník za téměř dvě miliardy dolarů (50 miliard korun).

Navzdory sankcím obchod s Ruskem vzkvétá

Import kovů z Ruska vzkvétá i přesto, že západní země se snaží Moskvu připravit o příjmy ze zahraničního obchodu, a tím ji přimět k zastavení bojů na Ukrajině. Zvýšení objemu dovážených kovů z Ruska ale podle Reuters dokládá, nakolik je pro západní země těžké vyvíjet tlak na ruskou ekonomiku, která je patrně v lepší formě, než se čekalo.

Západ přijal po ruském vpádu na Ukrajinu množství sankcí, které se vztahují na dovoz nejrůznějšího ruského zboží i na konkrétní firmy nebo osoby. Sektoru průmyslových kovů se tyto postihy ale do velké míry vyhnuly.

Na Rusko připadá asi deset procent celosvětové produkce niklu. Ruská společnost Norilsk Nickel přitom vyprodukuje asi 15 procent ze světového objemu niklu vhodného k výrobě baterií, uvedl Reuters. Ruská společnost Rusal je pak jedním z největších výrobců hliníku na světě a podílí se na zhruba šesti procentech jeho světové produkce.

