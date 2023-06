EU zasadí další ránu Putinovi. Dalším balíkem opatření znemožní obcházení ruských sankcí

Velvyslanci zemí Evropské unie se shodli na jedenáctém balíku sankcí proti Rusku, který má dále omezit jeho možnosti pokračovat v agresi vůči Ukrajině. Oznámilo to švédské předsednictví Rady EU.

Nová sada, o které sedmadvacítka zemí vyjednávala více než šest týdnů, obsahuje zejména opatření proti obcházení dosavadních postihů. Aby vstoupila v platnost, musí ji formálně schválit členské země.

Evropský blok zavedl od loňského začátku ruské invaze bezprecedentní sankce vůči ruskému hospodářství, omezil vývoz vojensky využitelných technologií, dovoz ropy či styk s bankami. Některé sankce však režim prezidenta Vladimira Putina prostřednictvím jiných zemí a zahraničních firem obchází. Dnes dohodnutá sada proto vedle dalších jmen ruských činitelů obsahuje hlavně nástroje, které mají toto porušování sankcí znemožnit.

„Zasadí další ránu Putinovu válečnému stroji přitvrzením exportních omezení a zacílením na subjekty podporující Kreml,“ přivítala dohodu velvyslanců předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Členské státy by měly dohodu formálně potvrdit ještě tento týden.

