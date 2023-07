Pyrrhovo vítězství aktivistů. Přiměli ropné firmy opustit staré vrty – a z jiných udělali miliardáře

Tažení ekologických aktivistů a investorů kladoucích důraz na požadavky ESG proti velkým ropný firmám má nečekaný důsledek. Nadnárodní ropné giganty se stáhly z velké části starých a neekologických vrtů. A z jejich nových menších provozovatelů, jako je například Američan Jeffery Hildebrand a jeho Hilcorp, se stali multimiliardáři, napsal deník The Wall Street Journal.

Ekologové si nejspíše mysleli, že když „Big Oil" firmy opustí stará naleziště, která kvůli nízké efektivitě těžby ropy a zastaralé technice poškozují ve větší míře životní prostředí, dotyčné nemoderní vrty se zavřou a Země si zase trochu uleví. Ale nestalo se – v provozu starých vrtů pokračují menší firmy, na které kvůli jejich neúčasti na burzách není vyvíjen tlak kvůli ESG. A z Jefferyho Hildebranda vyrobili multimiliardáře, napsal The Wall Street Journal.

Hildebrand, který je mimo své rodné město Houston málo známý, se stal jedním z největších amerických nezávislých těžařů tím, že levně nakupoval ropná aktiva, snižoval náklady a pak těžil ropu i zisk z vrtů, které jiní chtěli nechat zavřít. A schopnost dobře načasovaných obchodů a vizitkář plný kontaktů na generální ředitele lídrů ropného průmyslu přivedly Hildebranda do klubu miliardářů. Index miliardářů agentury Bloomberg odhaduje jeho čisté jmění na 8,98 miliardy dolarů, což z něj činí druhého nejbohatšího muže v Houstonu a 235. na světě.

Cílem je dostat se mezi patnáct největších v USA

Podle generálního ředitele Grega Lalickera si Hildebrandova společnost Hilcorp Energy do konce roku 2026 klade za cíl zvýšit produkci téměř o 40 procent na půl milionu barelů ropy denně. To by pravděpodobně proměnilo Hilcorp na jednu z 15 největších ropných společností v USA.

Hildebrant postavil svůj obchodní model na mezeře v ropném průmyslu, který čelí rostoucím výzvám, aby nadnárodní a veřejně obchodovatelné firmy snížily své uhlíkové emise a omezily těžbu. Hilcorp je zcela v soukromém vlastnictví, takže nečelí požadavkům investorů na ESG, což je zkratka pro environmentální, sociální a správní záležitosti. To znamená, že tlak na velké ropné společnosti nemusí nutně vést k nižší těžbě, ale spíše k těžbě méně odpovědnými hráči, podotk The Wall Street Journal.

Big Oil firmy se zbavily starých aktiv za sto miliard

Podle Hildebranda ale společnost zodpovědně investuje do starších aktiv, jejichž ekologická výkonnost byla často opomíjena. Hilcorp od roku 2019 snížil emise skleníkových plynů ze svých operací a spotřeby energie o více než 40 procent a emise metanu o 35 procent, řekl deníku WSJ Hildebrand. A dodal, že rolí Hilcorpu v energetické transformaci je pokračovat ve výrobě fosilních paliv, aby uspokojila globální poptávku.

Mezi lety 2017 a 2021 prodaly společnosti, které se zavázaly ke snížení svých emisí, aktiva v hodnotě 115,6 miliardy dolarů firmám, které takové explicitní cíle pro snížení nemají, uvedl v loňské zprávě Fond ochrany životního prostředí (Environmental Defense Fund). Za stejné období Hilcorp koupil aktiva v hodnotě více než devět miliard dolarů od společností, včetně společností Exxon Mobil, ConocoPhillips a BP, uvádí statistika energetické analytické firmy Enverus.

