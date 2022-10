Putinova noční můra. Cena plynu dramaticky klesá

Rychlé dodávky z alternativních zdrojů, německé zásobníky téměř plné a více než příhodná předpověď počasí. Zdá se, že Evropa přeci jen energetickou krizi zvládne.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v pátek výrazně klesla. Rostoucí zásoby suroviny totiž zvyšují naděje, že Evropa se tuto zimu dokáže vyrovnat s omezením dodávek z Ruska. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním v listopadu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku zlevnil o téměř osm procent a uzavřel na 141,75 eura (zhruba 3500 korun) za megawatthodinu (MWh). Během dne cena kontraktu poprvé od června sestoupila pod hranici 140 eur za MWh. Zůstává však výrazně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.

Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur oznámil, že Německo má již zásobníky plynu naplněné z více než 95 procent. Země, která je největším spotřebitelem plynu v Evropské unii, tak s více než dvoutýdenním předstihem splnila plán přípravy na zimu, který zákonem vyžadoval mít k 1. listopadu zásobníky plné z 95 procent.

Počasí hraje do karet Evropě

Kromě růstu zásob přispívají k poklesu ceny plynu také některé předpovědi počasí, podle nichž by se teploty mezi prosincem a únorem, tedy během vrcholu topné sezony, mohly pohybovat nad normálem. To by mohlo členským zemím EU pomoci dosáhnout cílového snížení spotřeby plynu o 15 procent, napsala agentura Bloomberg.

Ceny plynu v Evropě letos tlačí vzhůru omezování dodávek z Ruska. Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje technickými problémy způsobenými sankcemi. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

