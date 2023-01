Fiala: Důvěru si zasloužíme, Česko úspěšně dostáváme z krize. Ústupky Rusům nepřipustím

Česko prochází krizí podle premiéra Petra Fialy (ODS) úspěšně. Kabinetu se daří plnit dlouhodobé plány a důvěru si zaslouží, řekl ministerský předseda ve sněmovně, která jedná z podnětu opozičního ANO.

Ve svém hodinovém vystoupení Fiala mluvil například o zvládnutí vlny epidemie covidu-19, o ruské vojenské invazi na Ukrajinu a jejích dopadech a o krocích k zajišťování energetické bezpečnosti Česka tak, aby nebyla závislá na ruských zdrojích. Premiér také uvedl, že pomoc kvůli dražším energiím kabinet nadřazuje nad rozpočtovou odpovědnost.

Rusko se podle Fialy snaží změnit rovnováhu v Evropě, podporu Ukrajiny má za morální povinnost. „Ústupky, které bychom dnes učinili vůči Rusku, by se nám v budoucnu vrátily jako bumerang a následky by byly o to horší,” řekl premiér. Napadení Ukrajiny je podle něj do velké míry projevem ruského imperialismu, který nechal Západ zbytečně vyrůst, například po ruské anexi Krymu v roce 2014. „Jsem rád, že po napadení Ukrajiny jsme stejnou chybu neudělali,” zdůraznil. Pokud se Ukrajina rozhodne zahájit mírová jednání, bude podle něho mít podporu české strany a bude moci počítat s českou pomocí.

Česko se podle Fialy vyrovnalo s vlnou válečných uprchlíků z Ukrajiny. „Vyhnuli jsme se masivní humanitární krizi i každodenním sociálním problémům,” uvedl. Poukázal také na to, že rekonstrukce Ukrajiny bude velkou příležitostí pro české firmy.

Válka na Ukrajině podle Fialy ukázala, jak zranitelné bylo Česko v energetice kvůli závislosti na ruských zdrojích. „Zareagovali jsme včas a odblokovali jsme cesty k bezpečným energiím,” zdůraznil. Pomoc firmám a zranitelným skupinám obyvatel v souvislosti se současnými cenami elektřiny nebo plynu vláda nadřazuje nad rozpočtové sliby a principy zodpovědné rozpočtové politiky a otevřeně to i říká, řekl Fiala.

Na úvodní vystoupení předsedkyně opozičního klubu ANO Aleny Schillerové, která mluvila o „13 hříších” vlády, reagoval premiér slovy, že ukázala bezradnost. „Nevěřím tomu, že vaším cílem je něco jiného než mediální představení uprostřed prezidentských voleb,” řekl Fiala. Hnutí ANO takové důvody pro vyvolání sněmovního jednání o vyslovení nedůvěry vládě odmítá. Ve volebním finále se utkají za deset dnů bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel a předseda ANO, někdejší premiér Andrej Babiš.

Schillerová premiérovi vyčetla, že jeho vláda není schopná vyvést zemi z krize, dokonce ji zhoršuje. Kabinet je podle ní také pomalý a nerozhodný. Schillerová mluvila také o růstu vládních výdajů a státního dluhu, nevyčerpání 54 miliard korun z Evropské unie, o ztrátě příjmů státu kvůli zrušení elektronické evidence tržeb a opět obvinila vládu z toho, že se nesnaží o úspory. Poukazovala taky třeba na nedostatek některých léků.

Premiér se k aktuální situaci kolem dodávek některých léků také vyjádřil. Uvedl, že v pondělí dorazila do Česka dodávka 10 tisíc balení penicilinu. V příštím týdnu očekává další dodávku. Do konce ledna by měly přijít desítky tisíc balení léků proti horečkám. „Situaci v oblasti léků se nám podařilo stabilizovat a musím říct, že to rozhodně není případ všech evropských zemí,” dodal. Nedostatek některých léčiv podle něj vyplynul mimo jiné z masivního nárůstu respiračních onemocnění po odeznění poslední vlny covidu. To způsobilo narůst poptávky, kterou neočekávali ani distributoři nebo výrobci.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je téměř jisté, že ani druhý opoziční pokus o svržení kabinetu nebude úspěšný. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Koaliční tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů má 108 hlasů.