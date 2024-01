Další banka zlevnila hypotéky. Air Bank nabízí úrok i pod pět procent

Nejnižší sazba při refinancování hypotéky u Air Bank nově začíná na 4,99 procenta ročně a řadí se tak mezi nejnižší na trhu.

Air Bank snížila úroky u hypoték s oblíbenými kratšími fixacemi (na 2, 3 a 5 let) o 0,3 procentního bodu. To, že úrokové sazby v posledním půl roce klesají, naznačují i různé hypoteční indexy. Průměrná sazba hypoték podle Hypoindexu na počátku ledna klesla z prosincových 6,02 procenta na 5,96 procenta. Pod šestiprocentní hranici se dostala po roce a půl. Metodika indexu, který sestavuje společnoast Swiss Life Select, odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

I přes uvedený vývoj však zůstávají hypoteční sazby z pohledu posledních dvou dekád nadprůměrně vysoké a na podobných úrovních jako v současnosti se nacházely také v letech 2008 a 2009.

Opatrně ke zlevňování hypoték přistupuje také Air Bank. Začala s těmi s kratší délkou fixace. „V lednové úpravě úrokových sazeb jsme chtěli reagovat na zvyšující se poptávku po tzv. krátkých fixacích. Využili jsme postupné snižování ceny zdrojů a zvýhodnili jsme klienty poptávané 2-, 3- a 5leté fixace. Zároveň můžeme opět nabídnout úrokovou sazbu pod 5 procent,“ říká Marek Richter, vedoucí hypotečních služeb Air Bank.

Nabídka výše úrokové sazby není vázána na výši hypotéky a klienti Air Bank dopředu vidí, jakou sazbu podle typu hypotéky a délky zvolené fixace dostanou.

Loni podle statistik Hypomonitoru, do nějž dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu, poskytly tyto finanční instituce hypoteční úvěry za 150 miliard korun, což je meziroční pokles o téměř čtvrtinu. Nové úvěry bez refinancování činily 124 miliard korun.

