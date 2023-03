UniCredit: S inflací vám může pomoci i banka

Inflace trápí Čechy už několik měsíců. Dramaticky navýšila ceny potravin i energií, především ale snižuje hodnotu peněz, které lidé drží na účtech. V nekončícím boji proti inflaci může pomoct i banka – UniCredit Bank pro své zákazníky nabízí řadu služeb, díky kterým mohou ochránit své peníze.

Velice žádaným produktem se podle mluvčího Petra Plocka stal běžný účet s vysokým zúročením. Noví klienti, kteří si založí běžný účet se spořením ve variantě START, OPEN či TOP do 31. 03. 2023, získají úročení 6 % na částky do 500 000 Kč. Tento bonus ale platí jen do 30. 6. 2023. Banka dává novým klientům bonus v podobě 3% cashbacku ze všech plateb kartou a pro klienty OPEN či TOP také balíček produktů od Procter and Gamble v hodnotě 2 500 Kč.

"V situaci, kdy lidem leží peníze „v šuplíku“, se rozhodně vyplatí investice pro snížení dopadu inflace. Tyto transakce můžete učinit přímo v rámci UniCredit Bank, se správnou volbou vám pomohou naši vyškolení bankéři – jednou z možností může být šestiměsíční termínovaný vklad kombinovaný s jednorázovou investicí do fondů DUET PLUS.," říká Plocek. Tato nabídka má garantovanou výnosnost 9 procent ročně.

V době inflace se mohou vyplatit i půjčky. "Bankéři vám taktéž dokážou navrhnout personalizovanou půjčku se skvělou úrokovou sazbou. V době inflace má půjčka větší smysl než kdy jindy, jelikož inflace z půjčky „odkrajuje“," říká mluvčí. Banka proto nabízí marketingové akce k půjčkám.

Dalším pomocníkem mohou být i slevové programy určené pro všechny klienty UniCredit Bank. Program U-šetřete obsahuje řadu slevových akcí u více než 150 partnerů, mezi které patří obchodní řetězce, módní značky či knihkupectví.

