Příjemné překvapení. Inflace v eurozóně v prosinci spadla výrazně pod deset procent

Meziroční míra inflace v eurozóně v prosinci klesla na 9,2 procenta z listopadových 10,1 procenta. Ve svém rychlém odhadu to uvedl Eurostat. Tempo růstu cen zpomalilo druhý měsíc v řadě a pokles byl výraznější, než očekávali analytici. Ti počítali s poklesem těsně pod deset procent.

V meziměsíčním srovnání ceny v 19 zemích platících eurem klesly o 0,3 procenta. Rychlý odhad neobsahuje data za celou Evropskou unii, která statistický úřad zveřejní v polovině ledna.

K vysoké inflaci nadále přispívaly zejména energie, které v prosinci meziročně zdražily o 25,7 procenta, což je ale výrazně méně než listopadových 34,9 procenta. V meziměsíčním srovnání energie o 6,5 procenta zlevnily.

Zdražvání potravin zrychlilo

Naopak mírně zrychlilo zdražování potravin, alkoholu a tabákových výrobků. Jejich ceny se v prosinci podle dnešního odhadu meziročně zvýšily o 13,8 procenta, kdežto v listopadu to bylo o 13,6 procenta. Neenergetické průmyslové zboží meziročně zdražilo o 6,4 procenta a služby o 4,4 procenta. To je v obou případech mírně vyšší míra inflace než v listopadu.

Stejně jako v předchozích měsících zaznamenaly nejvyšší inflaci pobaltské státy - Lotyšsko (20,7 procenta), Litva (20 procent) a Estonsko (17,5 procenta). Za nimi následuje Slovensko s 15 procenty. Naopak nejméně ceny meziročně vzrostly ve Španělsku (5,6 procenta), Lucembursku (6,2 procenta) a ve Francii (6,7 procenta). Pod desetiprocentní hranici se po několika měsících dostala také inflace v Německu, kde klesla na 9,6 procenta.

