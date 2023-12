Svěřenské fondy. Jak fungují a jaká s sebou nesou rizika

Nový díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners, přináší náhled do světa svěřenských fondů. Ty se v současné době těší velké popularitě – za posledních pět let se jejich počet ztrojnásobil. Martin Frolík se svým hostem probere, co stojí za jejich oblibou, k čemu jsou vhodné a jaká s sebou naopak nesou rizika. Řeč bude i o tom, na co se při zařizování takového fondu zaměřit.

Reklama

Druhá část podcastu je již tradičně věnována právním novinkám, novým legislativním návrhům a zajímavým soudním rozhodnutím.

Aktuální díl podcastu se spouští v úvodu tohoto článku. Tuto i další epizody právního podcastu najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

PRK, užito se svolením