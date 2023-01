Do Prahy se vrací turisté, hotely jsou téměř plné. Jejich provozovatelé věští dobrou sezonu

Turistický ruch v Praze ožil a pomalu se vrací na předpandemickou úroveň. Lepší, než jsme čekali, komentují obsazenost hoteliéři.

V roce 2021 na tom byla co se týče obsazenosti Praha ve srovnání s pětatřiceti evropskými metropolemi téměř nejhůř. „Zatímco celoevropský průměr podle dat společnosti STR přesáhl 43 procent, v Praze bylo obsazeno jen 26 procent hotelových kapacit, jež byly v provozu,“ píše se v analýze společnosti Cushman Wakefield za rok 2021.

Pražští hoteliéři se začínají oklepávat z pandemické krize

Statistiky za letošek a zřejmě i výhled na příští rok vypadají optimističtěji. „Předpokládáme, že letos bude průměrná roční obsazenosti ubytovacích zařízení v Praze dosahovat 60 procent a podobně na tom budou i jinde v turisticky zajímavých místech Česka,“ přibližuje prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

A zvýšený zájem o ubytování v Praze potvrzují i hoteliéři. „Aktuální obsazenost je vyšší, než jsme očekávali a přiblížila se hodnotám roku 2019,“ přibližuje Lukáš Pytloun, zakladatel a ředitel sítě Pytloun Hotels, pod níž spadají hotely v Praze i v regionech.

Zahraniční turisté se do Prahy začali vracet již na jaře, razantní nárůst o ubytování zaznamenali hoteliéři i během adventu. Velký zájem byl i o Silvestr. „Uplynulé víkendy se obsazenost pohybovala od 65 až do 100 procent,“ dodává Karolina Polatová z hotelu Falkensteiner v Praze.

Rekordní listopad

Rekordní obsazenost hlásí i hotelová síť Orea. V listopadu přesahovala v hotelích této sítě 60 procent, i přestože je tento měsíc mimo hlavní sezonu. „Dosáhli jsme dokonce i lepších listopadových výsledků, než ve velmi úspěšném roce 2019, oproti kterému pozorujeme nárůst obsazenosti o 12 procentních bodů,“ přibližuje Jiří Fontana, ředitel obchodní strategie hotelové sítě Orea Hotels & Resorts. Hotelová síť přivítala v listopadu o 25 tisíc hostů více než v roce 2021.

Hoteliéři vyhlíží dobrou sezonu

Stejně jako Praha na tom budou i turisticky zajímavé destinace ČR. „Během Black Friday jsme prodávali zvýhodněné pobytové poukazy na příští rok. Zájem byl třikrát až čtyřikrát větší než loni. Tak mimořádný zájem nás hodně překvapil, naše kapacity ale bohužel nejsou nafukovací“, konstatoval podnikatel a investor Michal Šnobr, majitel hotelového řetězce Amenity Resorts.

