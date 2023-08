Prestižní americký deník láká cestovatele na 36 hodin do Prahy. To je zoufale málo, reagují čtenáři

V pravidelném seriálu „36 hodin v“ se tentokrát deník The New York Times zaměřil na Prahu. To je na tohle město málo, píší čtenáři.

Reklama

Praha našla rovnováhu mezi minulostí a budoucností. Turistům dokáže nabídnout širší škálu opravených a zrekonstruovaných památek, stejně jako mnoho nových gastro podniků, píše The New York Times.

Praha to nejlepší už dávno nenabízí jen ve svém centru, kvůli pandemii se totiž Praha zaměřila na své obyvatele, a i ve čtvrtích mimo historické jádro vzniklo spousta nových parků, cyklostezek a míst pro relaxaci. Kromě znovuotevřených zahrad Pražského radu nebo Kunstahalle posílá své čtenáře na procházku za dobrým jídlem a pitím do Karlína.

Prestižní deník rovněž vytvořil cestovní itinerář pro všechny, kdy by chtěli českou metropoli navštívit a poznat ji za pouhých 36 hodin.

Podívejte se na místa, která NYT v Praze doporučuje:

Ne všichni čtenáři ale s autorem „bedekru“ souzní. Dva a půl dne pro návštěvu Prahy popisují jako nedostačující. „Šestatřicet hodin je prostě málo. V Praze, jejíž celé jádro je zapsáno na seznamu UNESCO, je tolik míst a akcí, které stojí za to navštívit,“ píše čtenář z Atlanty.

Čtenářka z Los Angeles se při své návštěvě Prahy zaměřila na gastronomii. „Češi dokážou z brambor udělat nemožné věci. Třeba knedlíky. Takové jsme nikde jinde nejedla,“ píše s tím, že Česko vnímá jako skutečný most mezi Západem a Východem.

Podívejte se na architekturu Prahy do fotogalerií: