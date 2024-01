Konečně v plusu. Tržby obchodníků po roce a půl vzrostly

Tržby v maloobchodě v Česku loni v listopadu poprvé po 18 měsících poklesu meziročně vzrostly. Zvýšily se o 0,9 procenta. Proti předchozímu měsíci byly vyšší o procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„Na zvýšení se podílel prodej nepotravinářského zboží a pohonných hmot. I nadále však pokračoval pokles tržeb za prodej potravin,“ uvedla k meziročnímu vývoji vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

„Dnes zveřejněné výsledky maloobchodních tržeb za listopad vyznívají vzhledem k situaci velmi pozitivně. Jestli už jde o dlouho vyhlížený obrat nebo jen uspíšení vánočních nákupů motivované slevami ukážou až prosincová čísla. V každém případě do normálu se začne nákupní chování spotřebitelů vracet nejpozději na začátku příštího roku,“ komentuje nová data Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Oproti roku 2019 ale maloobchod podle Dufka stále zaostává, a sice reálně o 4 procenta. S koncem inflační vlny se však tento skluz začne postupně umazávat.

Tržby za pohonné hmoty meziročně vzrostly o 3,7 procenta, za nepotravinářské zboží o 1,3 procenta. Za potraviny naopak obchodníci utržili o 0,7 procenta méně než v listopadu 2022. Celkové číslo nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel. Tržby za ně se v listopadu meziročně zvýšily o 4,7 procenta, meziměsíčně pak o 0,8 procenta.

Česká ekonomika se pozvolna dostává z dvouletého období vysoké inflace se všemi jejími negativními vlastnostmi. „I přes pravděpodobný pokles HDP ve 4. čtvrtletí se domácí poptávka začíná pozvolna obnovovat a lze očekávat výrazné zlepšení zejména na začátku letošního roku, kde se obnoví růst reálných příjmů domácností, což by mělo za následek mít růst tržeb ve většině sortimentních skupinách. Za rok 2023 očekáváme pokles maloobchodních tržeb zhruba o 4,2 procenta a tento rok by měly maloobchodní tržby růst o přibližně 4,3 procenta,“ uvedl ekonom z Deloitte Filip Pastucha.

