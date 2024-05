Pomoc se zadrhla. Maďaři blokují balík peněz pro Ukrajinu. Jaké mají důvody?

Evropská unie má připravený balíček v hodnotě 6,7 až 6,9 miliard eur (až přes 170 miliard korun) na vojenskou pomoc Ukrajině, uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Použití peněz ale podle zdrojů blokuje Maďarsko.

Další podpora Ukrajiny je hlavním tématem dnešního jednání unijních ministrů obrany. Borrell doufá, že se ministrům podaří brzy veškeré problémy překonat, aby se pomoc do Kyjeva dostala co nejdříve. „Situace na bojišti je kritická a naše pomoc může být významná,“ řekl Borrell.

Jednání unijních ministrů obrany se zúčastní i šéf NATO Jens Stoltenberg. Česko zastupuje ministryně Jana Černochová. Ministři se prostřednictvím videohovoru spojí s ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem.

Co vadí Maďarům?

Evropská unie v březnu rozhodla o zvýšení prostředků v takzvaném Evropském mírovém nástroji (EPF) o pět miliard eur (124 miliard korun), které budou určeny právě na vojenskou pomoc Ukrajině. Na vytvoření zvláštního fondu na pomoc Ukrajině (Ukraine Assistance fund, UAF) v rámci EPF se tehdy na jednání v Bruselu shodli unijní ministři zahraničí, tedy i Maďarsko. Právě ale čerpání z tohoto fondu nyní Budapešť podle diplomatických zdrojů blokuje. A blokuje i několik dalších návrhů souvisejících s pomocí Ukrajině.

„Mají obavy například kvůli tomu, jak na Ukrajině zacházejí s maďarskými menšinami,“ uvedl na adresu Maďarska Borrell. „Souvisí to s obranou jejich národních zájmů. Bránit národní zájmy chce každý, na to má právo,“ dodal. Jak nicméně zdůraznil, bránit národní zájmy je jedna věc, druhou věcí jsou ale důsledky, které blokování určitého rozhodnutí může mít.

