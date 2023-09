Poměr globálního dluhu loni opět klesl. Je na úrovni před covidem

Poměr globálního dluhu k výkonu světové ekonomiky se loni druhý rok za sebou snížil. Zůstal nicméně nad úrovní z doby před příchodem pandemie covidu-19. Uvedl to Mezinárodní měnový fond (MMF). Poměr globálního dluhu k celosvětovému hrubému domácímu produktu (HDP) se loni podle MMF snížil na 238 procent z 248 procent v roce 2021. V nominálním vyjádření dluh činil 235 bilionů dolarů (zhruba 5,3 biliardy korun), a byl tak o 200 miliard dolarů nižší než v roce 2021.

Reklama

Oživení HDP ztrácí na síle

V roce 2019, tedy před příchodem pandemie, činil poměr dluhu k HDP 229 procent. O rok později se ale vyšplhal na 258 procent. Za jeho poklesem v následujících letech stál silný hospodářský růst a nečekaně vysoká inflace, uvedla agentura Reuters.

Ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou na světě, loni poměr celkového dluhu k HDP klesl na 274 procent z předloňských 284 procent. V Číně však tento podíl vzrostl, a to z 265 na 272 procent.

MMF také varoval, že poměr globálního dluhu k výkonu světové ekonomiky by se mohl vrátit k růstu. „Oživení růstu HDP ztrácí na síle. Inflace by se měla ve střednědobém výhledu ustálit na nízkých úrovních,“ uvedl měnový fond.

Inflace v USA v srpnu zrychlila růst na 3,7 procenta. Nejvíce za déle než rok Money Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v srpnu zrychlilo na 3,7 z červencových 3,2 procenta. Ve své zprávě to uvedlo americké ministerstvo práce. Nárůst inflace je větší, než očekávali analytici. Zároveň je to největší nárůst za déle než rok. Vyšší jsou ceny energií i mnoha výrobků. Takzvaná jádrová inflace vyšla ale nižší, než se čekalo. To by podle analytiků mohlo americkou centrální banku (Fed) přimět, aby ponechala příští středu úrokové sazby beze změny. ČTK Přečíst článek

Pro republikány je Reagan legendou. Zvláště pro mladé demokraty je zase hrdinou Obama Politika Úcta amerických republikánů k Ronaldu Reaganovi přežívá i trumpovskou dobu. Zatím. Biden, ačkoli je hegemonem primárek, na své demokratické předchůdce v hodnocení úspěšnosti mezi spolustraníky ztrácí. Karel Pučelík Přečíst článek

MMF věří ruské ekonomice víc než sama Moskva Money Mezinárodní měnový fond věří ruské ekonomice víc než sama Moskva a čelí tak kritice, že se ve svých odhadech až příliš spoléhá na ruská statistická data, která mají být výrazně „cinknutá“, překroucená kremelskou propagandou. Lukáš Kovanda Přečíst článek