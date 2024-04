Česko má letos vykázat nejslabší hospodářský růst ze zemí visegrádské čtyřky

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se v letošním roce zvýší o 0,7 procenta po loňském poklesu o 0,4 procenta. Předpověděl to dnes ve svém jarním výhledu pro světovou ekonomiku Mezinárodní měnový fond (MMF). Prognóza pro Českou republiku je výrazně pesimističtější než dřívější odhady MMF i než výhled českého ministerstva financí.

Reklama

Podle listopadového výhledu mise MMF v Česku měl letošní růst české ekonomiky činit 1,2 procenta. V říjnovém globálním výhledu MMF letošní růst české ekonomiky odhadoval dokonce na 2,3 procenta.

Fond dnes předpověděl, že v příštím roce růst české ekonomiky zrychlí na dvě procenta. České ministerstvo financí minulý týden představilo makroekonomickou prognózu, podle které by se měl HDP v letošním roce zvýšit o 1,4 procenta a napřesrok o 2,6 procenta.

Ministerstvo financí je ve svém očekávání letošního hospodářského vývoje optimističtější než jiné domácí instituce. Česká národní banka (ČNB) například ve své únorové predikci letošní růst odhadovala na 0,6 procenta, zatímco únorová prognóza České bankovní asociace počítá se zvýšením HDP o 1,2 procenta.

Kolik stojí důstojný život v Česku? Experti to spočítali a většina na to nedosáhne Money Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek tak, aby pokryla potřeby dospělého s dítětem, volný čas i menší spoření, by měla v Česku za loňský rok činit 45 573 korun hrubého. Pod touto částkou bylo 67 procent zaměstnanců. ČTK Přečíst článek

Česká republika by podle nejnovějších prognóz MMF měla v letošním roce vykázat nejslabší hospodářský růst ze zemí visegrádské čtyřky. Fond předpokládá, že HDP Slovenska se letos zvýší o 2,1 procenta. V Maďarsku by měl růst činit 2,2 procenta a v Polsku dokonce 3,1 procenta.

MMF dnes rovněž předpověděl, že inflace v České republice v letošním roce klesne na 2,1 procenta z loňských 10,7 procenta. V příštím roce by pak inflace měla sestoupit na rovná dvě procenta. Míra nezaměstnanosti by letos podle MMF měla zůstat na 2,6 procenta, napřesrok by se měla snížit na 2,5 procenta.