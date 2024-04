Trump povede kampaň z lavice obžalovaných. K soudu jde jeho „držhubné“ pro pornoherečku

Donald Trump je v dlouhé řadě amerických prezidentů prvním, který byl obviněn z trestného činu. Začal soud projednávající platby za mlčenlivost jeho údajné milenky. Proces může jeho kampaň citelně ochromit.

Prezidentský kandidát republikánské strany Donald Trump má o program na příští týdny postaráno. Místo toho, aby objížděl zemi a získával podporu pro listopadové volby, bude trávit celé dny v soudní síni. Na program newyorského soudu se totiž dostal další z jeho procesů, který však bude zcela jiný než ten předchozí, ve kterém se jednalo o podvodné nafukování hodnoty majetku Trumpovy firmy.

Ve zmíněném soukromoprávním procesu se Trump v soudní síni příliš neukazoval, protože to nebylo nutné. Kromě jeho reputace a bankovního konta tedy moc neutrpěl. Nyní si Trump připisuje nechvalné prvenství, je totiž prvním prezidentem, který je obžalovaný z trestného činu. Proces navíc velmi ovlivní i jeho kampaň, minimálně na nějaký čas. Naplno se jí nebude moci věnovat až osm týdnů.

Trump totiž má jako obžalovaný v trestním procesu povinnost se líčení účastnit každý den, jak upozorňuje BBC. Pokud by se tak nestalo, soudce ho může nechat i předvést. Mimo to má soudce i pravomoc Trumpovi nějakou tu absenci omluvit v případě ospravedlnitelného důvodu, ale ani to republikánskému kandidátovi moc nepomůže. V soudní síni bude zasedat porota, jejíž členové absence obžalovaných nevídají rádi. Navíc to celé působí, že si Trump soudu moc neváží, což by se pak mohlo odrazit i v konečném verdiktu.

Pornoherečka v hlavní roli

V aktuálním případu jde o poměr, který měl Trump mít s pornoherečkou Stormy Daniels v roce 2006. To sice o exprezidentovi něco vypovídá, ale trestné to není. V době kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016 však měl Danielsové zaplatit za to, aby o tom pomlčela. Ani takové jednání není samo o sobě trestné, ale obžaloba ho klasifikuje vzhledem k okolnostem jako „nedovolené ovlivňování“ voleb.

Další důležitou postavou příběhu je někdejší Trumpův „člověk pro špinavou práci“, právník Michael Cohen, se kterým se však ve zlém rozešli. Bývalý spojenec je nyní jedním z Trumpových nejnesmiřitelnějších kritiků. Právě Cohen měl dostat za úkol vyplatit pornohvězdě „držhubné“ ve výši 130 tisíc dolarů, což prý učinil jen několik dní před volbami. Ke své roli v případu se právník již přiznal a patrně bude korunním svědkem obžaloby.

A zde už se dostáváme k jablku sváru. Státní zástupce tvrdí, že si Trump už po zvolení prezidentem platbu Cohenovi zaúčtoval nedovoleně jako právní výdaje, ve skutečnosti se podle obžaloby jednalo o výdaje na kampaň. Seznam obvinění čítá 34 položek, za které si Trump může odsedět více než 130 let. Dost možná ale nepůjde ani za mříže a od soudu odejde s podmínkou.

Trumpova „klasická“ obhajoba

Trumpův tým se pokoušel proces co nejvíce odkládat. Exprezident samozřejmě tvrdí, že je nevinný. Odmítá také, že by se Stormy Daniels kdy něco měl. Proces označuje za nespravedlivý a politický. „Jedná se o útok na Ameriku. Nic takového se nikdy předtím nestalo, nikdy nic takového nebylo,“ řekl v pondělí před vstupem do soudní síně.

Trump si v minulosti neodpustil ani útoky na soudce Juana Merchana (který ho prý „nenávidí“) i členy jeho rodiny ani poznámky na adresu státního zástupce Alvina Bragga. Soud Trumpovi dokonce uložil zákaz se k oběma osobám i jejich blízkým veřejně vyjadřovat.

Otázkou je, jak proces ovlivní volby. Vzhledem k exprezidentově pověsti a soupisem soudních sporů není úplně pravděpodobné, že by se veřejné mínění výrazně nachýlilo proti Trumpovi. Nicméně z průzkumů vyplývá, že obvinění nebere na lehkou váhu ani velká část republikánů, což v případě těsného souboje může znamenat velkou výhodu pro Joea Bidena.