Počet bankrotů v EU je nejvyšší od roku 2015. Krizi neustáli hlavně podnikatelé v cestovním ruchu

Počet firemních bankrotů v Evropské unii v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o 8,4 procenta a dostal se na nejvyšší úroveň od roku 2015, kam sahají srovnatelné údaje. Uvedl to evropský statistický úřad Eurostat v tiskové zprávě. Mezičtvrtletní nárůst počtu firemních bankrotů zaznamenal již pošesté za sebou. Údaje za Českou republiku jeho podrobnější statistická zpráva nezahrnuje.

Bankrotují ubytovací a stravovací služby

Za vzestupem počtu bankrotů ve druhém čtvrtletí stály podle úřadu zejména ubytovací a stravovací služby. V těch se počet bankrotů zvýšil o téměř 24 procent. Výrazný nárůst počtu bankrotů vykázaly rovněž dopravní a skladovací služby či vzdělávací, zdravotní a sociální aktivity.

Nejvýrazněji se podle dostupných údajů počet bankrotů v rámci EU ve druhém čtvrtletí zvýšil v Maďarsku, a to o 40,1 procenta. Za ním následovaly Estonsko a Lotyšsko s téměř čtvrtinovým nárůstem. Eurostat ve zprávě rovněž uvedl, že počet nově zaregistrovaných podniků v EU se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,6 procenta po dvouprocentním nárůstu v prvním kvartálu. Dodal však, že registrace se letos nacházejí na vyšší úrovni než v letech 2015 až 2022.

Úřad již dříve oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) Evropské unie zůstal ve druhém čtvrtletí beze změny oproti prvnímu kvartálu, ve kterém se zvýšil o 0,2 procenta. Evropská komise v květnu předpověděla, že v celém letošním roce se HDP zvýší o jedno procento.

