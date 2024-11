Během jediného roku zavřela stovku poboček. Teď TGI Fridays žádá o bankrotovou ochranu

Americký řetězec restaurací TGI Fridays v sobotu požádal texaský federální soud o bankrotovou ochranu před věřiteli. Firma, která již letos uzavřela řadu poboček, uvedla, že nyní hledá způsob, jak zajistit dlouhodobou životaschopnost svých aktivit. Informovala o tom agentura AP.

Předseda představenstva podniku Rohit Manocha uvedl, že finanční problémy řetězce pramení zejména z pandemie nemoci covid-19 a z kapitálové struktury firmy.

Společnost TGI Fridays vznikla v roce 1965. Vrcholu popularity dosáhla v roce 2008, kdy měla ve Spojených státech přes 600 poboček. V současnosti má v USA pouze 163 poboček, zatímco loni to bylo 269 poboček, píše AP.

Americký řetězec restaurací TGI Fridays jen v posledním roce zavřel stovku provozoven. Profimedia

