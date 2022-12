Petr Šíma: Letošní rok startupům nepřál? Ale kdeže! To jen loni investoři moc rozhazovali

Je to propad, který se dal čekat. Startupová horečka, kterou celý svět díky všemožné covidové pomoci zažil loni, během letošního roku trochu ochladla. Ale to nutně neznamená, že je všechno ztraceno, že teď nastanou zlé časy. „Naznačuje to i podrobnější čtení zprávy o stavu evropských startupů od společnosti Atomico,“ píše ve svém komentáři Petr Šíma, partner a šéf investiční společnosti Depo Ventures.

Na první pohled si čtenář může odnést nepěkný obrázek. Pokud údaje srovnáme jen s loňskem, zažívá sektor značný útlum zájmu. Zatímco loni investice do evropských startupů vystoupaly na 104 miliard dolarů (2,4 bilionu korun), letos to bude jen necelých 85 miliard. Pokud se však ohlédneme dále do minulosti, vidíme, že na tom letošek není vůbec špatně. Je to druhé nejvyšší číslo v historii a při srovnání s lety 2019 a 2020 je letošní objem investic dvojnásobný.

Objem kapitálu investovaného do startupů (v miliardách amerických dolarů) Atomico Report, State of a European Tech 22

Rok chudý na obří venture investice

Loňský nárůst zájmu byl způsoben hlavně obřími investičními koly, které do té doby v Evropě nebyly. Obrovské finanční injekce dostaly třeba finančně-technologické společnosti jako Klarna nebo Revolut. Nejistota ohledně dalšího vývoje však letos těmto obřím investicím nepřeje. A z dat ve zprávě od společnosti Atomico je právě tady vidět velký pokles.

Zaměříme-li se však na investice do mladých startupů, není zatím patrný žádný pokles celkového objemu kapitálu. Na konci třetího čtvrtletí byl zhruba na stejné úrovni jako ve stejné době loni. Průzkum od Atomica ukazuje, že 77 procent respondentů je letos optimističtějších, nebo si zachovává stejnou úroveň optimismu jako před 12 měsíci.

Kapitál investovaný do startupů v rané fázi po čtvrtletích (v miliardách amerických dolarů) Atomico Report, State of a European Tech 22

Vidíme to podobně. Je třeba rozlišit mezi krátkodobými až střednědobými dopady aktuálního poklesu a dlouhodobými vyhlídkami evropského technologického průmyslu. Navíc ve fondech je stále obrovské množství kapitálu. Ty peníze nikam nezmizely. Naopak, přibývají nové fondy a investoři hledají cesty, jak uchránit své peníze před inflací.

Touha po inovacích zůstává

Před rokem se nám zdálo, že v Česku vzniká méně zajímavých startupů. Ale teď se situace otočila, najednou vidíme, že se rozjíždí spousta nadějných projektů. Potvrzuje se, že zakladatelé se do budování vlastního projektu pustí, když vidí, že mají šanci, aby si sáhli na peníze od investorů. Může to sice trvat nějakou dobu, třeba i rok dva, ale projekty se postupně rozjedou. A naopak, když nejsou peníze, nebudou projekty. Nikdo nebude zakládat start-up, když ví, že na rozjezd nesežene peníze.

K hledání nových, nevyzkoušených cest a ke vzniku nápadů pomáhá také současná situace – covid, válka či energetické krize firmy i jednotlivce přímo nutí k tomu, aby hledali způsob, jak něco dělat lépe, levněji či efektivněji. Přibývají zakladatelé, jsou to často lidé, kteří už mají zkušenosti z evropských jednorožců, tedy firem s hodnotou přes miliardu dolarů (takřka 23 miliard korun).

Udržují si touhu po inovacích. Jejich projekty mají potenciál řešit krize, pomohou řešit problémy. Dlouhodobě tvrdím, že investovat do dalších domů nedává smysl. A teď to bude platit dvojnásob. Technologické firmy mají větší přínos pro ekonomiku i v klidných dobách. Jejich hrubá přidaná hodnota rostla v posledních deseti letech dvakrát rychleji než u netechnologických sektorů.

Andělé neubývají

Na aktuální dostatek nových nápadů ukazuje i zpráva Atomica. I přes mírné zpomalení v počtu startupů, které letos získaly financování v rané fázi, je zásobárna společností stále velmi solidní. Počet investičních kol pro firmy v rané fázi stoupl od roku 2010 sedmnáctkrát. A je třeba zopakovat, že aktuální ochlazení zájmu se koncentruje zejména v pozdějších fázích.

Vedle poklesu velkých investičních kol a valuací už zralých společností během roku 2022 se to projevilo třeba tím, že přibylo méně nových jednorožců. Zatímco loni se přes tuto hodnotu v Evropě přehouplo 105 firem, letos to bylo zatím jen 31.

Počet nově vzniklých jednorožců v Evropě během daného roku Atomico Report, State of a European Tech 22

Na první pohled je to pokles, který bije do očí, ve skutečnosti se však situace jen vrací k hodnotám předchozích let. Prudce letos ubylo i firem, které míří na burzu. Když trhy padají, nedává smysl upisovat akcie.

Dobrou zprávou je, že neubývá andělských investorů, na evropské úrovni se očekává letos kolem 3 500 unikátních investorů (tedy těch, kteří provedli alespoň jednu investici). Více než polovina z nich podle Atomica tvrdí, že udržuje svou investiční strategii a rychlost. A mezi investory se objevují i nové tváře. Podobně jako zakladatelé jsou to často zaměstnanci technologických firem.

