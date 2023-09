FreshStart: Firma musí mít tah na bránu, říká investorka Ferancová Bartoňová

Jak být zajímavý v očích investora, radí investorka a spolumajitelka fondu Espira Investments Andrea Ferancová Bartoňová. Do čeho investuje ona sama a co radí firmám, které hledají externí zdroje financování? Dozvíte se v novém dílu seriálu FreshStart.

Jakou radu byste dala těm, kdo s investicemi začínají?

Lidé investují primárně kvůli výnosům, aby zhodnotili své finanční prostředky. Ženy, stejně jako Češi celkově, mají k těmto finančním rozhodnutím relativně konzervativní vztah. Ale investování má také další výhody. Já to vidím tak, že chci vložit finanční prostředky do věcí s pozitivním dopadem. Pokud si vyberu správně, je to dobré pro společnost. Když to nevyjde, tak člověk má pocit, že se alespoň pokusil udělat něco pozitivního.

Další důležitou věcí je, že pokud zainvestuji, něco se naučím. Pochopím, jak to funguje a získám spoustu znalostí, ke kterým bych se jinak tak lehce nedostala.

Investujete tedy do projetů s přesahem. Co dalšího rozhodne o tom, že do projektu zainvestujete?

Pro mě je velmi důležité to, jestli je byznys unikátní a jaká je jeho strategie. V dnešní době vzniká spoustu nových nápadů, ale ty často rychle odchází nebo jsou překonávány. Je velmi těžké se rozhodnout, jestli zrovna tato firma s tímto produktem má potenciál i do budoucna. Dále je zásadní osoba podnikatele a já věřím v autentičnost – aby byl člověk sám sebou. Znalosti nejsou tolik podstatné, je spíš důležité si přiznat, v čem jsem dobrý a v čem ne a poskládat podle toho tým, který doplní mé nedostatky.

Také to musí to být transparentní. Firmy si často myslí, že musí mít propracovanou strukturu a tak dále, ale s tím může pomoci fond. Hlavní je, aby měl byznys své zákazníky, funkční tým a byznys plán a aby měla firma potenciál se posouvat dál.

Proč je lepší využít fondového financování namísto individuálního investora?

Každý z těchto způsobů má své výhody i nevýhody a ty je třeba zvážit. Výhodou fondů je, že jsou institucionalizované. Mají podmínky, které hrají ve prospěch firmy a mají standardní chování. Individuální investor, v případě, že má vyšší podíl než zakladatel, se může zničehonic rozhodnout, že bude vést firmu lépe a může ty, kteří stáli na úplném počátku byznysu prakticky a jednoduše vyměnit. Fond to neudělá, protože má spoustu dalších investic a nemůže je řídit všechny. Je to něco, co funguje na spoustě trzích, jde o ověřený systém, který se dlouhodobě vyvíjel. Využití fondu ale znamená to, že někdy tu firmu budete muset prodat. A pokud ji prodat nechcete, tak je výhodnější zvolit investora. V tom případě je lepší počkat, protože čím dříve od něj přijmete finanční podporu, tím vyšší podíl mu budete muset poskytnout.

Co musí startup splňovat, aby byl atraktiní pro fond?

U venture kapitálových fondů často vzniká start-upová scéna, kdy mladí lidé chodí za firmami a shánějí investora. My jsme hledali firmy sami a pokud nám přišly zajímavé, buď produktem nebo strategií, tak jsme je oslovili. Podnikatelé často o možnosti investic nevědí, proto se je snažíme edukovat – vysvětlujeme, jak to funguje, tedy že místo banky dostanu investora. Přijdu v podstatě o část firmy, ale získám partnera, který mi pomůže. Jsme na jedné lodi, oběma nám záleží na tom, aby firma byla úspěšná.

Co se týče atraktivity, ta je velmi závislá na tom, jestli mám způsob, jak ze své firmy udělat úspěšného hráče. Potom samozřejmě záleží na nápadu.

Co vás může přesvědčit o tom, že byste do podnikatele neinvestovala?

Pokud firma není transparentní a o něčem lže. Dále se může jednat o nějaký právní problém, ale to se většinou nestává a když ano, tak se dá skoro všechno vyřešit.

