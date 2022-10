Pesimismus spotřebitelů vrcholí. Česká ekonomika směřuje do mělké recese

I v průběhu října pokračovalo zhoršování důvěry českých podnikatelů i spotřebitelů. U spotřebitelů indikátor již po třetí v řadě překonal svou historicky nejnižší úroveň. Respondenti se stále výrazně obávají zhoršení celkové ekonomické i finanční situace. Čísla podle analytiků potvrzují zhoršování kondice domácí ekonomiky a blížící se mělké recese.

Důvěra v českou ekonomiku se v říjnu mírně snížila o 0,3 bodu na hodnotu 89,8 bodu. Pod 90 bodů se takzvaný souhrnný indikátor důvěry dostal poprvé od loňského března. Snižuje se již pět měsíců v řadě. V říjnu ale pokles výrazně zpomalil, v září činil čtyři body. Důvěra klesla u podnikatelů i spotřebitelů, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V případě spotřebitelů se důvěra v říjnu snížila o 0,8 bodu na 71,9 bodu a prohloubila tak své minimum od počátku zjišťování v lednu 2003. „Nejvyšší v historii jsou obavy domácností ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. Velké obavy také panují z vývoje celkové hospodářské situace a ze zvyšování nezaměstnanosti. Naopak pozitivně lze vnímat klesající obavy z dalšího růstu cen,” sdělila Silvie Vyplašilová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„Rekordně negativní sentiment spotřebitelů primárně odráží nejenom obavy z dalšího směřování ekonomiky, ale především ze strachu o vlastní finanční situaci v následujících dvanácti měsících. Jako mizernou ji navíc vnímají spotřebitelé mimochodem už nyní. Lidé se i nadále obávají inflace, čemuž odpovídají i přetrvávající vysoká inflační očekávání, nicméně současnou dobu za příznivou pro velké nákupy nepovažují, komentuje statistiku Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Zhoršila se i důvěra mezi podnikateli. Důvěra podnikatelů v říjnu klesla o 0,2 bodu na 93,4 bodu. „Na ty stále doléhají vysoké ceny vstupů, klesající poptávka i obavy z dalšího ekonomického vývoj,” uvedla ekonomka Jana Steckerová z Komerční banky.

U firem je situace jako tradičně diferencovanější. „Kromě stavebnictví většina předpokládá, že jim nejbližší měsíce přinesou mírné zlepšení poptávky a ve službách budou kvůli tomu chtít nabírat i zaměstnance,” dodal Dufek.

Mělká recese nás nemine

Průmysl – byť pod tlakem vysokých cen – zatím podle průzkumu ČSÚ spíše než finanční problémy trápí v posledním měsíci nedostatek materiálu. Současně ovšem začíná pociťovat i slabší poptávku a jeho třetí brzdou jsou už pak jen chybějící zaměstnanci.

V růstu stavebnictví naproti tomu brání především nedostatek pracovníků, což je dlouhodobý a už téměř tradiční problém, k němuž se v letošním roce přidal i nedostatek materiálu. „Poptávka nebo finance výrazným limitem pro růst stavebnictví zatím až tak nejsou,” doplnil Dufek.

Indikátor důvěry v obchodě naopak po čtyřech měsících poklesů poměrně výrazně stoupnul, mírně se zlepšila i nálada ve vybraných odvětvích služeb.

„Vzhledem k pokračujícímu poklesu důvěry mezi spotřebiteli lze předpokládat, že aktuální zlepšení sentimentu v maloobchodu a ve službách bude mít spíše přechodný charakter,” uvedl Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments.

Nejen na základně průzkumů spotřebitelské a podnikatelské důvěry lze podle ekonomů čekat slabší výkon české ekonomiky v letošním druhém pololetí. Česká ekonomika tak může vykázat mezikvartální pokles HDP ve třetím i čtvrtém čtvrtletí, což by podlznamenalo technickou recesi.

