Kanada následuje Francii a Británii. Chce uznat Palestinu

Tradiční spojenec Izraele, Kanada, mění postoj. Stejně jako Francie nebo Velká Británie chce uznat stát Palestina.

Kanada má v úmyslu v září na Valném shromáždění OSN uznat Stát Palestina, oznámil kanadský premiér Mark Carney. Podmiňuje to ale závazkem Palestinské samosprávy k reformám, včetně zásadních změn její vlády a uspořádání parlamentních voleb v roce 2026, na nichž se nebude smět podílet teroristické hnutí Hamás. Další podmínkou je demilitarizace palestinského státu.

Carney také odsoudil izraelskou vládu za to, že dopustila, aby v Pásmu Gazy, kde izraelská armáda od října 2023 vede válku proti Hamásu, vznikla humanitární katastrofa.

Francie uzná Palestinu. Odměňuje teror, zuří Netanjahu Politika Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že jeho země uzná existenci Státu Palestina. Oficiálně tak učiní v září na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, uvedla agentura AFP s odvoláním na Macronovy sociální sítě. Připojí se tak k více než 140 zemím OSN, které Palestinu uznávají. Zatímco izraelští představitelé rozhodnutí ostře kritizovali, palestinská samospráva ho uvítala. ČTK Přečíst článek

Tlak na uznání Palestiny sílí

Carney připomněl, že Kanada se dlouhodobě zasazovala o dvoustátní řešení, které by bylo výsledkem jednání v rámci mírového procesu. Tento přístup ale už podle něho není udržitelný. Jako důvody pro změnu postoje uvedl útoky Hamásu na Izrael z října 2023, rozšiřování židovských osad na okupovaném Západním břehu a rychle se zhoršující humanitární situaci v Pásmu Gazy.

Carney v posledních dnech čelil tlaku, aby se k otázce palestinské státnosti vyjádřil, uvádí britská BBC na svých internetových stránkách. Skoro 200 kanadských velvyslanců a diplomatů v úterý podepsalo dopis, v němž vyzvali Carneyho k uznání Státu Palestina.

Izrael kvůli hladu v Gaze přeruší boje na deset hodin denně Politika Izraelská armáda v neděli oznámila, že v rámci snahy vyřešit problém s rostoucím hladověním v palestinském Pásmu Gazy pozastaví boje ve třech oblastech pásma, uvedly tiskové agentury. ČTK Přečíst článek

Tlak na formální uznání palestinské státnosti v poslední době sílí. V úterý britský premiér Keir Starmer oznámil, že jeho země uzná Stát Palestina, pokud izraelská vláda nepřijme zásadní kroky k ukončení humanitární krize v Pásmu Gazy, uzavření příměří a dosažení trvalého míru. V pátek francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden ohlásil, že Francie v září uzná Stát Palestina.

Naopak nejmenovaný zástupce Bílého domu podle agentury Reuters uvedl, že americký prezident Donald Trump má za to, že by uznání Státu Palestina znamenalo pro Hamás odměnu a to by se podle Trumpa nemělo dít.

„Takže to neudělá. Prezident Trump se zaměřuje na to, aby lidé v Gaze dostali najíst,“ dodal činitel. Na otázku, zda Kanada Spojené státy, které jsou klíčovým spojencem Izraele, o svém oznámení týkajícím se uznání Státu Palestina předem informovala, neodpověděl, píše Reuters.

Trump: Hamás volí smrt, o příměří nestojí. Izrael to musí dokončit Politika Teroristické hnutí Hamás podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nestálo o dohodu a Izrael nyní musí věc dokončit. Podle zpravodajského webu BBC se šéf Bílého domu takto před svým odletem do Skotska vyjádřil k selhání posledních rozhovorů o příměří v Pásmu Gazy, které se uskutečnily v Kataru. ČTK Přečíst článek