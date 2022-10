Německá centrální banka: Naše ekonomika je zřejmě na prahu recese

Německá ekonomika se zřejmě nachází na prahu recese. Hospodářský růst podkopává přetrvávající vysoká inflace i nejistota kolem dodávek a cen energií. Vyplývá to z měsíční zprávy, kterou zveřejnila německá centrální banka. Vysoké náklady na energie by podle zprávy mohly způsobit pokles průmyslové výroby. Propad kupní síly domácností by pak mohl vést ke snížení spotřebitelských výdajů.

Centrální banka upozorňuje, že napjatá situace bude v příštích měsících panovat především v oblasti zásobování plynem, a to v důsledku chybějících dodávek z Ruska. Odborníci nicméně podle centrální banky nepředpokládají, že bude u dodávek plynu zapotřebí zavést přídělový systém.

„Vysoké náklady na energie však mohou mít podobný dopad a vést k tomu, že se zejména v průmyslu sníží produkce,“ upozorňují.

Centrální banka předpokládá, že inflace by v Německu v příštích měsících mohla zůstat na dvouciferné úrovni. V září meziroční tempo růstu spotřebitelských cen zrychlilo na deset procent ze srpnové hodnoty 7,9 procenta. Inflace v Německu je tak nejvyšší zhruba za 70 let.

Německá vláda minulý týden v aktualizovaném výhledu předpověděla, že hospodářský růst v Německu letos kvůli energetické krizi výrazně zpomalí a dosáhne 1,4 procenta. V příštím roce pak očekává pokles hrubého domácího produktu (HDP), a to o 0,4 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

