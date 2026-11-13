Německá koalice se pohádala o miliardy. Úspory padají, nové daně se odkládají
Rozpočtový výbor německého Spolkového sněmu řešil výsledky středečního koaličního jednání o rozpočtu na rok 2027. To po téměř nekonečné diskusi vyústilo v odmítnutí úsporného plánu i zrušení či odklady zavedení některých nových malých daní. Deficit v roce 2027 má dosáhnout v přepočtu 2,9 bilionu korun.
Plán úspor vicekancléře a spolkového ministra Larse Klingbeila (SPD) pro rozpočet 2027 na středečním koaličním jednání neprošel. Mnoho opatření dohodnutých v létě se proměnilo v cár papíru. Unie CDU/CSU, která má v 18členném kabinetu 11 křesel, shodila pod stůl daň z plastů i zvýšení daně ze šumivého vína a prosadila posunutí zavedení daně z cukru. Koaliční sociální demokraté zase zabrzdili navržené škrty v oblasti bydlení či péče o děti.
Politici černo-červené vládní koalice ve středu jednali do pozdních večerních hodin. Kompromis vznikal pod o to větším tlakem, že už ve čtvrtek návrh státního rozpočtu na příští rok projednával rozpočtový výbor Spolkového sněmu. Jeho zasedání má z hlediska přípravy zákona o státním rozpočtu klíčový význam.
Premiéři Andrej Babiš a Robert Fico odmítli požadavek německého kancléře Friedricha Merze, aby se všechny státy EU podílely na financování schodku ukrajinského rozpočtu. Fico označil Merzův postup za „typické vydírání“, Babiš zase odmítl spojovat další pomoc Kyjevu s budoucím rozpočtem Evropské unie. Oba zároveň požadují, aby Evropa získala vlastní silnější roli při jednáních o ukončení války.
Fico obvinil Merze z „typického vydírání“. S Babišem odmítají další peníze pro Ukrajinu
Politika
Premiéři Andrej Babiš a Robert Fico odmítli požadavek německého kancléře Friedricha Merze, aby se všechny státy EU podílely na financování schodku ukrajinského rozpočtu. Fico označil Merzův postup za „typické vydírání“, Babiš zase odmítl spojovat další pomoc Kyjevu s budoucím rozpočtem Evropské unie. Oba zároveň požadují, aby Evropa získala vlastní silnější roli při jednáních o ukončení války.
Daň z cukru bude, příspěvek na dítě také
Klíčovým bodem, o nějž se oba tábory spolkové vlády utkaly, byly daně. Koalice dospěla k závěru, že na plánované snížení daně z elektřiny pro domácnosti na úroveň odpovídající evropskému minimu nebude možné v rozpočtu příštího roku najít peníze. Stálo by to 5,4 miliardy eur, tedy zhruba 132 miliard korun. Plán nicméně zůstává, jen se má jeho realizace posunout na rok 2028. Tato daň ovšem zůstává předmětem silného zájmu veřejnosti a jednání o ní pokračují i na dalších grémiích. Lze spekulovat o tom, že se nakonec peníze na kompenzaci jejího výpadku do příjmů státní kasy najdou.
Na jednoznačnější výsledek ukázalo středeční jednání v případě jiných daní. Zavedení daně z cukru, tedy ze slazených nápojů, jako jsou Coca-Cola, limonády, ledové čaje či energetické drinky, bylo odloženo na polovinu příštího roku či na rok 2028. Upravila se však pásma podle obsahu cukru.
Zamítnuta byla daň z plastových obalů, která měla podle webu Tagesschau nastoupit v polovině příštího roku ve výši 550 eur za tunu odpadu a vynést 670 milionů eur letos a v příštím roce 1,5 miliardy.
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Už dříve navrhované škrty u příspěvku na bydlení tedy nebudou, nicméně nakonec unionisté prosadili, že dávka zůstane v roce 2027 ve stejné výši. Dávky na bydlení pobírá 1,3 milionu domácností. Zůstane i nouzový příplatek na dítě ve výši 25 eur měsíčně. Nebude se ale vyplácet rodinám, které pobírají dávky pro žadatele o azyl. Krátit se nebude ani příspěvek pro samoživitele s dětmi. Zavede se ale hranice příjmu 40 tisíc eur ročně, nad níž příspěvek vyplácen nebude.
Speciální kapitolou, která má dopady do rozpočtu a na níž se koaliční partneři i nadále neshodují, je plánovaná reforma daně z příjmu. Unie i SPD souhlasí se zvýšením základní nezdanitelné částky kvůli tomu, aby i přes inflaci zůstala zachována kupní síla daňového poplatníka, tedy aby se omezila takzvaná studená progrese, i se zvýšením daňových slev na děti. Neshodnou se ale na tom, jak upravit hranici pro vyšší daňová pásma.
Rozpočet má 3,6 tisíce stran
Závěrečné čtení a konečné hlasování pléna o zákonu o státním rozpočtu na rok 2027 má proběhnout v týdnu od 24. do 27. listopadu. Podle webu Spolkového sněmu čítá návrh rozpočtu 3 561 stran. Plánovány jsou výdaje ve výši 555,44 miliardy eur, což je o skoro 31 miliard eur víc než plán na rok 2026, a deficit ve výši 118,73 miliardy eur. Plán příjmů se teprve ladí.
Loni dosáhl rozdíl mezi příjmy a výdaji spolkových struktur podle Spolkového statistického úřadu Destatis 85,4 miliardy eur, hospodaření spolkových zemí skončilo deficitem 8,7 miliardy eur, měst a obcí 31,9 miliardy eur a dluh vznikl také v sociálním pojištění. Celkový veřejný deficit se tak dostal na 127,3 miliardy eur. Za letošní první pololetí se hodnota tohoto ukazatele dostala na 98,8 miliardy eur.
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Obrana i rostoucí náklady na obsluhu dluhu
Důvodem rostoucích státních deficitů Německa jsou vedle slabého hospodářského růstu, kdy se letos očekává růst o 1,3 procenta a pro příští rok pouze o 0,9 procenta, zvyšující se náklady na obsluhu dluhu. Úrokové výdaje by v příštím roce měly dosáhnout skoro 42 miliard eur a do roku 2030 by se měly zdvojnásobit.
Dalším faktorem je masivní navyšování výdajů na obranu. V příštím roce má do obranného rozpočtu jít přes 109 miliard eur a v roce 2029 chce vláda jeho podíl vůči hrubému domácímu produktu zvýšit na 3,5 procenta. Stále vyšší přísun peněz si žádá také důchodový systém kvůli stárnoucí populaci i trh práce.
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Lepší život jako téma čísla
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