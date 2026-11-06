České finance míří hlouběji do minusu. Dluh se přiblíží polovině HDP
Schodky porostou a s nimi i český dluh. Ministerstvo financí očekává, že deficit veřejných financí příští rok dosáhne 3,5 procenta HDP, a překročí tak základní evropskou hranici. Resort se odvolává na prostor pro vyšší výdaje na obranu. Zadlužení země má do roku 2029 vystoupat téměř k polovině výkonu ekonomiky, přispěje k tomu také půjčka na nové dukovanské bloky.
České veřejné finance čeká další zhoršení. Zatímco loni skončily ve schodku 2,2 procenta hrubého domácího produktu, letos ministerstvo financí očekává deficit 2,8 procenta a příští rok už 3,5 procenta HDP. Teprve následně by se měl schodek vracet ke třem procentům. Vyplývá to z listopadového fiskálního výhledu ministerstva.
Výhled zahrnuje hospodaření celého sektoru vládních institucí, tedy vedle státního rozpočtu například také obce, kraje, státní fondy nebo zdravotní pojišťovny. Jejich výsledky se ve společné bilanci mohou vzájemně vyvažovat. Samotný schodek státního rozpočtu proto neukazuje úplný stav veřejných financí.
Vyšší schodek má umožnit obranná výjimka
Příští rok by český deficit překročil tříprocentní referenční hranici zakotvenou v evropských rozpočtových pravidlech. Ta vedle schodku sledují také veřejný dluh, pro který stanovují referenční hodnotu 60 procent HDP. Překročení hranice deficitu však samo o sobě neznamená automatický postih; při hodnocení se zohledňují i další okolnosti včetně zvýšených výdajů na obranu. Consilium
Právě na obranné výdaje se ministerstvo odvolává. „Vývoj je v souladu s možnostmi, které poskytuje fiskálně-strukturální plán, včetně využití únikové doložky pro výdaje na obranu, jež v roce 2027 umožňuje zohlednit částku 70 miliard korun,“ uvedl resort. Plán podle počítá s postupným snížením schodku až na 1,2 procenta HDP v roce 2030.
Schodek státního rozpočtu se na konci října prohloubil na 230,9 miliardy korun a je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Proti loňsku je deficit téměř o 48 miliard vyšší. Státu sice rostou příjmy z pojistného i daní, ještě rychleji ale přibývají výdaje.
Český rozpočet se dál propadá. Schodek už přesáhl 230 miliard
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Schodek státního rozpočtu se na konci října prohloubil na 230,9 miliardy korun a je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Proti loňsku je deficit téměř o 48 miliard vyšší. Státu sice rostou příjmy z pojistného i daní, ještě rychleji ale přibývají výdaje.
Rada EU aktivovala obrannou únikovou doložku pro Česko a dalších 14 členských zemí v červenci 2025. Umožňuje dočasně překročit schválenou výdajovou trajektorii, pokud odchylku způsobí zvýšené obranné výdaje. Nejde ovšem o plošné uvolnění pravidel pro veškeré státní utrácení.
ČNB vidí návrat k nižším deficitům opatrněji
V odhadu pro letošní a příští rok se ministerstvo shoduje s aktuální prognózou České národní banky. Rozdíl přichází ve výhledu na rok 2028, pro který je centrální banka skeptičtější a očekává schodek 3,3 procenta HDP. Podle jejího scénáře by se tak veřejné finance udržely nad tříprocentní hranicí i po příštím roce.
Dluh mezitím dál poroste. Ministerstvo očekává, že letos zadlužení dosáhne 45,8 procenta HDP proti loňským 44,2 procenta. Do roku 2029 má vystoupat na 49,7 procenta HDP, tedy téměř na polovinu ročního výkonu české ekonomiky. Proti loňsku by to představovalo nárůst o 5,5 procentního bodu.
Dluh zvýší také půjčka na Dukovany
K růstu zadlužení nepřispějí jen každoroční schodky. Ministerstvo do výhledu zahrnuje také půjčku společnosti Elektrárna Dukovany II na výstavbu nových jaderných bloků, která nebude součástí státního rozpočtu. Financování jaderného projektu se tak podle resortu projeví ve výši veřejného dluhu.
„V mezinárodním srovnání však zůstává zadlužení České republiky stále podstatně nižší než v řadě dalších zemí Evropské unie,“ uvedlo ministerstvo. Tuzemská pravidla ale obsahují vlastní dluhovou brzdu s hranicí 55 procent HDP. Její aktivace spouští nápravná rozpočtová opatření; jde přitom o jinou hranici než šedesátiprocentní referenční hodnotu používanou v EU. Vše o veřejných financích