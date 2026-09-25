Skyfox má velký potenciál, říká vojenský expert. Teď ho musí Praha prosadit v NATO
Český proudový letoun L-39NG Skyfox by mohl najít novou roli v alianční obraně proti dronům. Podle vojenského experta Zdeňka Petráše z Univerzity obrany dává jeho nasazení ekonomický i vojenský smysl, protože proti levným bezpilotním prostředkům není dlouhodobě udržitelné posílat drahé stíhačky s nákladnými raketami. Rozhodující ale bude, zda Česko dokáže tuto možnost prosadit mezi spojenci v NATO.
Český proudový letoun L-39NG Skyfox by mohl být jednou z cest, jak NATO levněji bojovat proti útočným dronům. Podle vojenského experta Zdeňka Petráše z Univerzity obrany by jeho využití dávalo smysl nejen operačně, ale především ekonomicky. Nasazovat proti levným bezpilotním prostředkům víceúčelové stíhačky a drahé řízené střely totiž podle něj není dlouhodobě udržitelné.
Možné využití Skyfoxu v mnohonárodní alianční letce specializované na zachycování a ničení dronů už dříve popsal expert britského Royal United Services Institute Justin Bronk. Taková jednotka by měla šetřit bojové letouny i zásoby raket vzduch-vzduch a český stroj vyráběný společností Aero Vodochody označil Bronk za jednu z nejvhodnějších platforem.
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Ničit dron má být levnější než samotný dron
Právě náklady jsou podle Petráše jedním z rozhodujících faktorů. Zkušenosti ze současných konfliktů podle něj ukazují, že na nové zbraně postupně vznikají nové způsoby obrany a NATO se nyní snaží schopnost účinně ničit drony začlenit do svého Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATINAMDS.
„Na rozdíl od období studené války se dnes již neposuzuje pouze operační účinnost zbraňového systému, ale stále větší důraz je kladen také na jeho ekonomickou efektivitu. Používat víceúčelové stíhací letouny a drahé řízené střely proti levným dronům není dlouhodobě udržitelné ani z vojenského, ani z finančního hlediska,“ uvedl Petráš.
Podle něj by proto nové protidronové systémy měly být schopné ničit cíle za výrazně nižší náklady, než kolik stojí samotný dron. A právě tady může mít český letoun výhodu. „V tomto kontextu se možnost využití letounu L-39NG Skyfox jeví jako velmi perspektivní. Mohl by představovat efektivní a ekonomicky výhodný prvek alianční protidronové obrany,“ uvedl expert.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Rozhodne i česká diplomacie
Technické parametry a nižší náklady ale samy o sobě nestačí. Podle Petráše bude stejně důležité, zda Česká republika dokáže myšlenku prosadit na alianční úrovni a přesvědčit ostatní členy NATO, že právě Skyfox může být součástí budoucí obrany proti dronům.
„Vedle technologických kvalit letounu tak sehraje významnou roli také aktivní diplomacie, odborná argumentace a schopnost českých představitelů přesvědčit spojence o přínosech tohoto řešení pro budoucí schopnosti NATO,“ uvedl Petráš.
Český Skyfox tak podle experta má pro protidronovou obranu potenciál. O tom, zda se z něj skutečně stane součást specializované alianční letky, ale nebude rozhodovat pouze jeho výkon a cena, nýbrž také schopnost Česka získat pro tento koncept podporu spojenců.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.