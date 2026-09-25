České Skyfoxy jako lovci dronů. Expert navrhuje speciální letku NATO
NATO by podle experta britského Royal United Services Institute mohlo vytvořit speciální mnohonárodní letku určenou k lovu útočných dronů. Jednou z nejvhodnějších platforem by podle Justina Bronka mohl být český proudový letoun L-39NG Skyfox z Aera Vodochody, který by proti dronům nabídl levnější alternativu k nasazování moderních stíhaček a drahých raket.
Severoatlantická aliance by mohla vytvořit mnohonárodní letku specializovanou na zachycování a ničení útočných dronů. Podle experta britského Royal United Services Institute Justina Bronka by tak NATO mohlo šetřit drahé bojové letouny i zásoby raket vzduch-vzduch. Za jednu z nejvhodnějších platforem pro podobnou jednotku považuje český proudový letoun L-39NG Skyfox vyráběný společností Aero Vodochody.
Podle Bronka není dlouhodobě udržitelné vysílat proti jednosměrným útočným dronům moderní bojové letouny. Takové zásahy spotřebovávají jejich letové hodiny i drahé rakety, které by mohly být v případě rozsáhlejšího konfliktu potřeba pro jiné úkoly.
Letka o 16 až 24 letounech
Bronk proto navrhuje vytvořit samostatnou mnohonárodní jednotku, jejíž posádky by se zaměřovaly výhradně na boj proti útočným dronům. Letka by podle něj mohla mít přibližně 16 až 24 letounů a její části by mohly působit například v Polsku, Rumunsku nebo pobaltských státech.
Mezi možné stroje řadí turbovrtulové i proudové cvičné letouny. Za jednu z nejpřesvědčivějších dostupných variant označil právě L-39NG Skyfox. Ve srovnání s pokročilejšími proudovými cvičnými stroji má podle něj výrazně nižší provozní náklady, ale současně dostatečný výkon i proti rychlejším proudovým verzím ruských dronů Geraň. Výhodou má být také dostupnější výrobní kapacita Aera.
Čtrnáct raket pod křídly
Skyfox nemá vlastní radar, k cíli by jej proto musely navádět pozemní prostředky, letouny včasné výstrahy AWACS nebo výkonnější bojové stroje. Po přiblížení k dronu by jej posádka zaměřila a sledovala pomocí podvěsného optického zaměřovacího systému.
Používání běžných řízených střel bojových letounů považuje Bronk za příliš drahé. Jejich zásoby jsou omezené a jsou potřebné i pro jiné úkoly. Pro ničení dronů proto navrhuje levnější rakety s laserovým nebo infračerveným naváděním.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Skyfox by podle něj mohl nést ve dvou podvěsných raketnicích celkem 14 laserem naváděných raket LGR275.
„Letoun, jako je L-39NG, vybavený podvěsným optickým zaměřovacím systémem a dvěma podkřídlovými raketnicemi s celkem 14 raketami LGR275, by se specializovanou posádkou mohl běžně zachycovat a sestřelovat drony jak v době míru a zvýšeného napětí, tak za války. Takovou letku by bylo možné vytvořit a vybavit během několika let, pokud by dostala dostatečnou prioritu,“ uvádí Bronk.
Válka na Ukrajině zrychlila vývoj zbraní a mění i byznys výrobců vojenské techniky. Podle šéfa Aera Vodochody Viktora Sotony už firmy nemohou roky vyvíjet nový letoun a teprve potom hledat zákazníky. Nové stroje musí vznikat rychleji, být modulární a reagovat na zkušenosti z bojiště – od boje proti dronům až po spolupráci s bezpilotními systémy.
„Nemáme čas přemýšlet v horizontu deseti let.“ Šéf Aera popisuje, jak Ukrajina mění vývoj zbraní
Leaders
Válka na Ukrajině zrychlila vývoj zbraní a mění i byznys výrobců vojenské techniky. Podle šéfa Aera Vodochody Viktora Sotony už firmy nemohou roky vyvíjet nový letoun a teprve potom hledat zákazníky. Nové stroje musí vznikat rychleji, být modulární a reagovat na zkušenosti z bojiště – od boje proti dronům až po spolupráci s bezpilotními systémy.
Skyfoxy už létají v Pardubicích
Letouny L-39NG Skyfox už využívá pardubické Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Slouží tam k základnímu a pokročilému výcviku českých i zahraničních pilotů a postupně nahrazují starší letouny L-39C Albatros.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.