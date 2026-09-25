Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem České Skyfoxy jako lovci dronů. Expert navrhuje speciální letku NATO

České Skyfoxy jako lovci dronů. Expert navrhuje speciální letku NATO

L-39NG Skyfox
ČTK
ČTK, fry
Sledovat newstream.cz na Googlu

NATO by podle experta britského Royal United Services Institute mohlo vytvořit speciální mnohonárodní letku určenou k lovu útočných dronů. Jednou z nejvhodnějších platforem by podle Justina Bronka mohl být český proudový letoun L-39NG Skyfox z Aera Vodochody, který by proti dronům nabídl levnější alternativu k nasazování moderních stíhaček a drahých raket.

Severoatlantická aliance by mohla vytvořit mnohonárodní letku specializovanou na zachycování a ničení útočných dronů. Podle experta britského Royal United Services Institute Justina Bronka by tak NATO mohlo šetřit drahé bojové letouny i zásoby raket vzduch-vzduch. Za jednu z nejvhodnějších platforem pro podobnou jednotku považuje český proudový letoun L-39NG Skyfox vyráběný společností Aero Vodochody.

Podle Bronka není dlouhodobě udržitelné vysílat proti jednosměrným útočným dronům moderní bojové letouny. Takové zásahy spotřebovávají jejich letové hodiny i drahé rakety, které by mohly být v případě rozsáhlejšího konfliktu potřeba pro jiné úkoly.

Letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska Letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska Tři letouny L-39 Skyfox odletěly do Maďarska 4 fotografií v galerii

Letka o 16 až 24 letounech

Bronk proto navrhuje vytvořit samostatnou mnohonárodní jednotku, jejíž posádky by se zaměřovaly výhradně na boj proti útočným dronům. Letka by podle něj mohla mít přibližně 16 až 24 letounů a její části by mohly působit například v Polsku, Rumunsku nebo pobaltských státech.

Mezi možné stroje řadí turbovrtulové i proudové cvičné letouny. Za jednu z nejpřesvědčivějších dostupných variant označil právě L-39NG Skyfox. Ve srovnání s pokročilejšími proudovými cvičnými stroji má podle něj výrazně nižší provozní náklady, ale současně dostatečný výkon i proti rychlejším proudovým verzím ruských dronů Geraň. Výhodou má být také dostupnější výrobní kapacita Aera.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Čtrnáct raket pod křídly

Skyfox nemá vlastní radar, k cíli by jej proto musely navádět pozemní prostředky, letouny včasné výstrahy AWACS nebo výkonnější bojové stroje. Po přiblížení k dronu by jej posádka zaměřila a sledovala pomocí podvěsného optického zaměřovacího systému.

Používání běžných řízených střel bojových letounů považuje Bronk za příliš drahé. Jejich zásoby jsou omezené a jsou potřebné i pro jiné úkoly. Pro ničení dronů proto navrhuje levnější rakety s laserovým nebo infračerveným naváděním.

Skyfox by podle něj mohl nést ve dvou podvěsných raketnicích celkem 14 laserem naváděných raket LGR275.

„Letoun, jako je L-39NG, vybavený podvěsným optickým zaměřovacím systémem a dvěma podkřídlovými raketnicemi s celkem 14 raketami LGR275, by se specializovanou posádkou mohl běžně zachycovat a sestřelovat drony jak v době míru a zvýšeného napětí, tak za války. Takovou letku by bylo možné vytvořit a vybavit během několika let, pokud by dostala dostatečnou prioritu,“ uvádí Bronk.

Ředitel firmy Aero Vodochody Viktor Sotona

„Nemáme čas přemýšlet v horizontu deseti let.“ Šéf Aera popisuje, jak Ukrajina mění vývoj zbraní

Leaders

Válka na Ukrajině zrychlila vývoj zbraní a mění i byznys výrobců vojenské techniky. Podle šéfa Aera Vodochody Viktora Sotony už firmy nemohou roky vyvíjet nový letoun a teprve potom hledat zákazníky. Nové stroje musí vznikat rychleji, být modulární a reagovat na zkušenosti z bojiště – od boje proti dronům až po spolupráci s bezpilotními systémy.

nst

Přečíst článek

Skyfoxy už létají v Pardubicích

Letouny L-39NG Skyfox už využívá pardubické Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Slouží tam k základnímu a pokročilému výcviku českých i zahraničních pilotů a postupně nahrazují starší letouny L-39C Albatros.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Mohlo by vás zajímat

Investor Michal Zahradníček

Miliardář Zahradníček: Z regionálního fondu budujeme evropskou investiční platformu

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Si Ťin-pching a Donald Trump

Velká gesta, málo výsledků. Trump chtěl ukázat sílu, místo toho svět viděl limity jeho moci

Politika

fry

Přečíst článek