Fico obvinil Merze z „typického vydírání“. S Babišem odmítají další peníze pro Ukrajinu
Premiéři Andrej Babiš a Robert Fico odmítli požadavek německého kancléře Friedricha Merze, aby se všechny státy EU podílely na financování schodku ukrajinského rozpočtu. Fico označil Merzův postup za „typické vydírání“, Babiš zase odmítl spojovat další pomoc Kyjevu s budoucím rozpočtem Evropské unie. Oba zároveň požadují, aby Evropa získala vlastní silnější roli při jednáních o ukončení války.
Premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico se při společném jednání vlád v Bratislavě ostře vymezili proti výzvě německého kancléře Friedricha Merze. Ten podle Financial Times požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Bez dohody má Berlín podle listu hrozit zablokováním jednání o budoucím rozpočtu EU.
„To, co dělá spolkový kancléř, je typické vydírání. A já to odmítám,“ řekl Fico a připomněl, že Slovensko má stejné právo veta jako Německo. Babiš obecně označil vyhrožování za nepřijatelné a upozornil, že peníze pro Ukrajinu už jsou součástí návrhu unijního rozpočtu. „My nejsme v žádné podřízené pozici. My jsme suverénní Česká republika,“ prohlásil na tiskové konferenci. K případné další půjčce Kyjevu se jednoznačně nevyjádřil, připomněl ale, že už jednou odmítl garance za podobnou půjčku.
Merz naopak po jednání s maďarským premiérem Péterem Magyarem zdůraznil, že pomoc Ukrajině nesmí ustat. „Je to společný evropský úkol. Ne úkol jednotlivých evropských států,“ uvedl s tím, že jde o otázku kolektivní bezpečnosti Evropy.
Premiér Andrej Babiš letos vynechá tradiční připomínku 17. listopadu na Národní třídě. V době oslav bude v Izraeli, kam odjíždí na pozvání premiéra Benjamina Netanjahua a kde chce jednat především o obraně, antibalistické ochraně a dalších společných projektech. Babiš připustil, že ho neúčast mrzí, zároveň ale naznačil, že jeho absence může přispět ke zklidnění napjaté atmosféry kolem vlády.
Místo Národní třídy za Netanjahuem. Babiš vynechá 17. listopad
Politika
Premiér Andrej Babiš letos vynechá tradiční připomínku 17. listopadu na Národní třídě. V době oslav bude v Izraeli, kam odjíždí na pozvání premiéra Benjamina Netanjahua a kde chce jednat především o obraně, antibalistické ochraně a dalších společných projektech. Babiš připustil, že ho neúčast mrzí, zároveň ale naznačil, že jeho absence může přispět ke zklidnění napjaté atmosféry kolem vlády.
Babiš chce evropského vyjednavače. Fico zmínil Šefčoviče i Pavla
Babiš zároveň tlačí na to, aby Evropská unie měla vlastní zastoupení při jednáních o ukončení války. „Není možné, aby za nás vyjednávali Američané,“ uvedl. V dopise předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi odmítl spojování další finanční pomoci Ukrajině s vyjednáváním o víceletém rozpočtu EU a vyzval k „jasnému a silnému politickému mandátu“ pro evropského vyjednavače.
Podpořil tím požadavek italské premiérky Giorgii Meloniové, aby Unie do konce prosince rozhodla, kdo ji bude při jednáních zastupovat. Babiš požaduje „spravedlivý a trvalý mír, který respektuje ukrajinskou suverenitu a chrání evropskou bezpečnost“. Fico navrhl do této role slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče a na dotaz novinářů připustil, že by si dokázal představit také českého prezidenta Petra Pavla. Babiš práci Šefčoviče ocenil.
Slovensko další půjčku odmítá
Česko, Slovensko a Maďarsko si už vyjednaly výjimku z garancí na unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur, tedy zhruba 2,2 bilionu korun. Kyjev ale uvedl, že tato částka nebude stačit, a schodek svého rozpočtu na příští rok odhadl přibližně na 70 miliard eur. EU se zavázala pokrýt 45 miliard eur, zatím však není jasné, odkud peníze vezme.
Fico po jednání jednoznačně řekl, že Slovensko se na další půjčce Ukrajině podílet nebude. Vedle Česka a Slovenska už další finanční pomoc Kyjevu odmítly také Maďarsko a Bulharsko.
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Babiš a Fico našli společnou řeč i u emisních povolenek
Dalším společným tématem byly emisní povolenky. Babiš zaslal Slovensku, Maďarsku a Polsku návrh dopisu, který požaduje nové posouzení dopadů systému ETS2 na inflaci a konkurenceschopnost. Fico tuto iniciativu podpořil a označil za nepřijatelné, aby emisní povolenky zdražovaly dopravu a náklady na bydlení.
Český a slovenský kabinet řešil také další společné projekty. Fico poděkoval Česku za dosavadní ochranu slovenského vzdušného prostoru, kterou už nyní Bratislava zajišťuje vlastními prostředky.
Jednání kritizovaly dvě desítky slovenských občanských iniciativ. Zástupkyně platformy Otevřená kultura! Veronika Němcová obvinila Babiše a Fica ze sbližování politik a z „inklinace k oslabování demokracie“. Kritizovala také jejich přístup ke kultuře, médiím a ochraně přírody. Babiš tvrzení, že jeho vláda ohrožuje demokracii, odmítl.