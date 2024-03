Nejvíc na dividendách vyplatil loni Microsoft a Apple. I banky byly štědré

Pesimismus ohledně vývoje globální ekonomiky se loni ukázal být neopodstatněný. Firmám rostly zisky a spolu s nimi i dividendy vyplacené akcionářům. Letos by měla být situace ještě o fous lepší.

Reklama

Firmy po celém světě loni vyplatily akcionářům na dividendách rekordních 1,66 bilionu dolarů (38,4 bilionu korun). Meziročně je to nárůst o 5,6 procenta, vyplývá ze studie, kterou dnes zveřejnila investiční společnost Janus Henderson. Nejvíce vyplatily technologické společnosti Microsoft a Apple. Janus Henderson předpokládá, že letos objem vyplacených dividend vzroste o 3,9 procenta.

Rekord loni zaznamenalo 22 zemí, například Spojené státy, Francie, Německo nebo Indonésie. Obzvlášť silný růst vykázala Evropa, a to o 17,6 procenta. V České republice se loni objem vyplacených dividend v přepočtu zvýšil na 3,6 miliardy dolarů z jedné miliardy dolarů v roce předchozím.

Microsoft a Apple ve vedení

Poprvé od začátku studie se na první místo žebříčku z hlediska zisku rozděleného akcionářům dostaly dvě technologické společnosti, a to Microsoft, který objem vyplacených dividend zvýšil o více než deset procent, a pak Apple. Až do roku 2014 se do první desítky nedostala žádná technologická společnost.

Nachystejte peněženky, dividendy jsou zpět Trhy Zuckerbergova Meta možná otevřela stavidla: polozapomenutý trend dividend se vrací na scénu. Objem peněz v dividendových fondech roste, dozvíte se se v dalším dílu seriálu Psychologie trhu. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Silně zastoupen je i komoditní sektor, kde ale několik společností dividendu výrazně snížilo. Brazilská společnost Petrobas byla například v roce 2022 druhým největším plátcem, loni se ale nedostala ani do první dvacítky. Těžební společnost BHP, která byla v letech 2021 a 2022 první, klesla na šesté místo. ExxonMobil a PetroChina jsou v první pětce, zatímco Chevron je na 11. příčce.

Téměř polovina celosvětového nárůstu vyplacených dividend za loňský rok pochází od bank, uvádí studie. Tento trend spojuje s růstem zisků vlivem zvyšování úrokových sazeb.

„Pesimismus ohledně globální ekonomiky se v roce 2023 ukázal jako neopodstatněný. Peněžní toky firem ve většině sektorů zůstaly silné,“ uvedl Ben Lofthouse, který dohlížel na vypracování studie.

Balík pro Zuckerberga. Jeho Meta mu z dividendy přihraje stovky milionů dolarů ročně Leaders Dobré čtvrtletí americké internetové společnosti Meta, která v něm ztrojnásobila čistý zisk na více než 14 miliard dolarů (zhruba 320 miliard korun), se projeví i na odměnách pro akcionáře. A na pořádný balík peněz se může těšit šéf společnosti Mark Zuckerberg. fry, ČTK Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Proč Stanjura udržuje windfall tax? Možná aby snížil cenu akcií ČEZ Názory Ministr financí Zbyněk Stanjura včera na sociální sítí X uvedl, že je připraven ukončit účinnost daně z mimořádných zisků ke konci letoška, pokud se naplní předpoklad letošních příjmů z ní alespoň ve výši sedmnácti miliard korun. V takovém případě by podle něj příjmy z mimořádné daně za léta 2023 a 2024 pokryly souhrnné mimořádné výdaje. Lukáš Kovanda Přečíst článek