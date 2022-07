Neakceptovatelné, vzkázaly Emirates letišti Heathrow k jejich chaosu

Je to neakceptovatelná ignorace zákazníků. Nebudeme se tomu podřizovat. Takto ostře odpověděly Emirates na požadavek londýnského letiště Heathrow, že mají aerolinky rušit lety.

Londýnské letiště Heathrow (LHR) požádalo tento týden aerolinky, ať ruší letní lety, protože je letiště nestačí odbavovat. Zároveň Heathrow vyhlásilo strop na odbavení maximálně sto tisíc pasažérů denně. To by jim mělo pomoci s chaosem při odbavováním lidí, zavazadel a zpožďování letů.

Emirates, dubajská vlajková letecká společnost a jeden z největších dálkových dopravců na světě, se požadavku odmítla podřídit, rozhodnutí Heathrow označila za nepřijatelné - vedení letiště prý nehorázně ignoruje zákazníky. Emirates podle CNBC hodlají pokračovat ve svých plánovaných letech i přesto, že Heathrow za nedodržení požadavku hrozí soudem.

Čarují ze vzduchu

„Je velmi politováníhodné, že nám LHR včera večer poskytla 36 hodin na to, abychom vyhověli škrtům v kapacitě, a to v limitu, poněkud vykouzleném ze vzduchu,“ uvedly Emirates ve čtvrtečním prohlášení. „V komunikaci nejen diktovali konkrétní lety, ze kterých bychom měli vyhodit platící cestující, ale také hrozili právní žalobou za nedodržení. To je zcela neodůvodněné a nepřijatelné a my tyto požadavky odmítáme,“ píše se dále.

Společnost Emirates uvedla, že její personál na londýnském Heathrow je plně připraven a schopen zvládnout její lety. Tedy „jádro problému leží v centrálních službách a systémech, za které odpovídá provozovatel letiště.“

Trasa Londýn-Dubaj je jednou z nejvytíženějších aerolinek Emirates a tyto lety – šest za den od října 2021 – měly za posledních 10 měsíců trvale vysoký počet rezervací, takže Heathrow na to mělo být připraveno, dodaly Emirates.

Heathrow ve svém prohlášení uvedla, že letecká síť stále trpí problémy souvisejícími s covidem a že klíčovým problémem jsou týmy pozemního odbavování leteckých společností, které mají v současné době zdroje pouze 70 procent kapacity k uspokojení poptávky cestujících.

„Měsíce jsme žádali letecké společnosti, aby přišly s plánem, jak vyřešit jejich problémy se zdroji, ale žádné jasné plány nepřicházely a s každým dalším dnem se problém zhoršoval,“ uvedlo letiště. „Neměli jsme jinou možnost, než přijmout obtížné rozhodnutí zavést kapacitní strop, který má cestujícím poskytnout lepší a spolehlivější cestu a zajistit bezpečnost všech pracujících na letišti,” dodalo.