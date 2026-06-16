Nejdražší zlozvyk české ekonomiky: firmy nemají finančního ředitele
V Česku dnes odstartoval projekt CFO Roku. Jeho cílem není pouze žebříček nejlepších finančních ředitelů (CFO) malých a středních podniků, ale i změnit způsob, jakým firmy pracují s financemi.
České firmy často řídí finance spíš citem než podle dat. Projekt CFO Roku chce ukázat, že finanční řízení není jen účetní povinnost, ale nástroj, který rozhoduje o růstu, ziskovosti i přežití v krizi.
„Firmy vidí smysl finančního řízení pro řešení krizí. Ve skutečnosti finanční řízení pomáhá zvyšovat produktivitu, efektivitu a ziskovost,“ podtrhuje Václav Nedvídek, zakladatel a výkonný ředitel skupiny My Value Officer, jejíž součástí je platforma CFO Roku. Je podle něj načase, aby role finančního ředitele přestala být chápána jako role někoho, kdo pouze hlídá náklady a lidově řečeno ke všemu přistupuje jako držgrešle. Zkvalitnit je podle něj nutné také práci s daty. I to si Nedvídek coby hybná síla projektu CFO Roku slibuje.
Proto bude druhým pilířem projektu také rozbor dat hodnocených podniků, zaměřený na plánování cash flow, práci s provozním kapitálem, reportingem a budgetingem či schopnost predikovat finanční vývoj. Zaměří se také na způsob využívání účetních systémů, reportingových nástrojů, automatizaci procesů či zavádění umělé inteligence.
Cigarety mohou v Česku během několika let dál výrazně zdražit. Podle studie ekonoma Štěpána Křečka má Evropská unie plán, který by zvedl minimální spotřební daň. Autor ale varuje, že špatně nastavené zdražování už českému rozpočtu nepomohlo – a naopak posílilo nákupy v zahraničí i černý trh.
Krabička cigaret za 200 korun? EU tlačí na vyšší daně. „Držme se minima, jinak vydělají pašeráci“, varuje ekonom
Money
Cigarety mohou v Česku během několika let dál výrazně zdražit. Podle studie ekonoma Štěpána Křečka má Evropská unie plán, který by zvedl minimální spotřební daň. Autor ale varuje, že špatně nastavené zdražování už českému rozpočtu nepomohlo – a naopak posílilo nákupy v zahraničí i černý trh.
Finanční řízení coby pevná kotva i motor
Výchozí myšlenkou projektu, který vedle kategorie nejlepší finanční ředitel malých a středních podniků (SME) a dat o stavu finančního řízení SME přinese i žebříčky nejlepších private equity a venture capital fondů v ČR, je, že v prostředí ekonomické nejistoty, rostoucích nákladů a rychlých technologických změn kvalita finančního řízení stále více rozhoduje o tom, zda firma poroste, zvládne krizi a bude schopna investovat do dalšího rozvoje.
„CFO Roku chce pomoci posunout standard finančního řízení firem směrem k větší práci s daty, predikcemi, technologiemi a strategickému rozhodování,“ podtrhuje Václav Nedvídek. „Cílem není ocenit ‚největší firmy‘, ale ukázat příklady dobré praxe napříč českým podnikáním,“ dodává.
Nejlepší finanční ředitele bude z nominací vybírat porota, v níž zasednou výrazné osobnosti ekonomického scény, jako hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň či ekonom Dominik Stroukal.
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové
Leaders
Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.
Nejdražší zlozvyk české ekonomiky
Podle dat CFO Roku mají firmy s ročním obratem do 10 milionů korun CFO pouze v 0,02 procenta případů, z firem s obratem mezi 10 a 50 miliony má CFO 0,5 procenta. U firem s obratem 50 až 200 milionů korun, tam je post finančního ředitele zřízen u desetiny z nich.
„Malé a střední firmy tvoří páteř české ekonomiky. Většina z nich ale stále řídí finance citem zakladatele, tedy bez plánu toku peněz ve firmě, bez dat a predikce. To považuji za nejdražší zlozvyk české ekonomiky. Platforma a soutěž CFO Roku vznikla proto, abychom finanční řízení přestali brát jako účetní povinnost a začali ho vnímat jako konkurenční výhodu,“ podtrhuje Nedvídek.
„Zažil jsem situace, kdy se firmy dostaly do problémů, protože dostávaly data s asi tříměsíčním zpožděním a myslely si, že jim byznys jede. Což nebyla pravda. Anebo situace, kdy byly firmy překvapeny tím, že nejsou schopny dodávat peníze do svého kurzového zajištění v důsledku oslabení kurzu. Anebo kdy si firmy myslely, že ztrácejí a že musejí odepsat hodnotu svého finančního zajištění, aby rok na to zpětně zjistily, že jejich marže ve skutečnosti dramaticky narostly,“ uvedl Singer.
Mezi jeho první zkušenosti krizového manažera, kterým byl v právní fázi své kariéry, patří také to, že firma argumentovala tím, že má všechno v pořádku, vysoké zisky, dostatek zakázek, jen nemá peníze na nákup materiálu pro výrobu objednaného zboží. „Tak vypadá vyprávění managementu neúspěšných firem dodnes. Všechno nám běží, zisky máme, ale nějak nemáme cash flow. Ve skutečnosti ale firmy neumírají na ztrátu, ale na to, že nemají cash. A to zůstává alfou a omegou finančního řízení,“ vyzdvihuje Singer.
Akcie SpaceX po vstupu na burzu dál prudce rostou. Raketová a satelitní firma Elona Muska se podle CNBC tržní hodnotou dostala před Microsoft a stala se čtvrtou největší americkou společností. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.
SpaceX předehnala Microsoft. Po rekordním IPO už patří mezi největší firmy v USA
Trhy
Akcie SpaceX po vstupu na burzu dál prudce rostou. Raketová a satelitní firma Elona Muska se podle CNBC tržní hodnotou dostala před Microsoft a stala se čtvrtou největší americkou společností. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.