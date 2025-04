Náhodná čísla? List Financial Times přemýšlí, kde Trump vzal hodnoty cel pro jednotlivé země

Britský deník Financial Times si klade otázku, jak tým amerického prezidenta Donalda Trumpa vypočítával jednotlivým zemím celní sazby. A dochází k závěru, že postupoval podivně. Američanům bylo přitom řečeno, že reciproční cla budou jednoduchá.

„Reciproční, to znamená, že oni to provádějí nám a my to provedeme jim,“ řekl ve středu prezident Donald Trump. „Velmi jednoduché, jednodušší už to být nemůže,“ dodal.

Redaktoři listu si dali práci a prošli čísla pro prvních 24 zemí na seznamu. Výpočty dělali ručně, protože nemohli uvěřit tomu, co vidí, a nechtěli si pomáhat umělou inteligencí.

Podle jejich zjištění v Bílém domě postupovali následovně: vzali si číslo obchodního deficitu USA s konkrétní zemí a vydělili ho celkovým objemem zboží dovezeného z této země. Získané číslo rozdělili na polovinu, a tak získali takzvanou reciproční celní sazbu. Trump nyní říká, že Spojené státy budou účtovat jen poloviční clo proti tomu, co dané země účtují Spojeným státům. Proto ani nelze hovořit o čistě recipročním clu, protože neodpovídá clu protistrany.

Jako příklad si redaktoři zvolili Bangladéš. Spojené státy loni z této asijské země dovezly zboží za 8,4 miliardy dolarů (190 miliard korun), obchodní deficit činil 6,2 miliardy dolarů. Tedy 6,2 děleno 8,4 dává 0,738. Podle Bílého domu tak Dháka účtovala Washingtonu 74procentní clo, a to „včetně měnových manipulací a obchodních bariér“. Spojené státy zavedou na dovoz bangladéšského zboží poloviční sazbu, tedy 37 procent.

Britský list k tomu napsal, že z takového výpočtu by zamrazilo i leckterého hackera. Připomíná teorii komparativní výhody Davida Ricarda, který se podle redaktorů Financial Times musí obracet v hrobě. Zmíněná teorie říká, že pro zemi, která dokáže vyrobit více zboží ze stejného množství výrobních zdrojů, je výhodnější specializovat se na tento druh zboží a přebytky vyměnit za ty druhy zboží, u kterých má absolutní výhodu někdo jiný. Financial Times připomíná, že v USA se na rozdíl od Bangladéše nepěstují třeba banány.

„Nejspravedlivější věc na světě“

Konkrétní „reciproční“ celní sazba tvoří zhruba polovinu současné obchodní nerovnováhy, protože „prezident je shovívavý a chce být ke světu laskavý,“ řekl Trumpův poradce novinářům z New York Post. „Čísla (pro cla podle zemí) vypočítala Rada ekonomických poradců... na základě konceptu, že obchodní deficit, který máme s kteroukoli danou zemí, je součtem všech obchodních praktik, součtem všech podvodů,“ řekl úředník Bílého domu a nazval to „nejspravedlivější věcí na světě“.

Analytici z Budget Lab na Yaleově univerzitě podle listu zjistili, že středeční cla zvýšila efektivní sazbu v USA o dalších 11,5 procentního bodu na 22,5 procenta. To je nejvyšší úroveň od roku 1909.

