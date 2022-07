Hongkong už těžko získá zpět status přestupního hubu

Hongkong, bývalá britská kolonie, si tento týden připomněl pětadvacáté výročí od přechodu pod čínskou správu. Pandemie koronaviru jen urychlila vyklízení pozic kdysi významného dopravního i obchodního uzlu.

Velké mezinárodní aerolinky by se sice rády vrátily do Hongkongu, ale zatím své plány odkládají a vidina, že město zpět získá status leteckého uzlu, se přesouvá do říše snů.„Každým dnem, který uplyne, je pro Hongkong obtížnější získat zpět své globální postavení,“ řekl Willie Walsh, generální ředitel Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), listu Southern China Post minulý týden při příležitosti setkání vedoucích manažerů leteckých společností v katarském Dauhá.

„Abych byl upřímný, myslím si, že některé letecké společnosti prozatím upustily od plánů na obnovení svých letů do Hongkongu a dávají přednost návratu na jiné trhy,“ řekl Walsh.

Město sice nedávno uvolnilo některá cestovní omezení, stále ale podléhá přísným restrikcím. Nerezidentům byl vstup do země povolen teprve 1. května letošního roku. Nicméně všichni cestující přijíždějící do země musejí absolvovat sedmidenní karanténu v hotelu či jiném zařízení, nelze tedy očekávat, že by do Hongkongu nyní zamířily davy turistů.

Místo milionů přijedou jen tisíce

Například dubajská společnost Emirates před pandemií operovala do Hongkongu čtyři lety denně, nyní je to pouze jeden a navíc ještě letící přes Bangkok. Finské aerolinky Finnair, které dříve provozovaly dva lety denně, plánují od července jeden let týdně.

Místní aerolinky, Cathay Pacific, jsou jen stínem kdysi globálně oslavovaného přepravce. Letecká společnost minulý měsíc vydala zprávu, že v dubnu letošního roku přepravila přes 40 tisíc cestujících, tedy o 82 procent více než v dubnu loňského roku. Již ale zapomněla dodat, že ve srovnání s dubnem 2019 jde stále pokles o 98,7 procenta. Tehdy společnost přepravila 3,1 milionu cestujících.

Konkurenční letiště v Singapuru v květnu odbavilo 2,4 milionu cestujících, to hongkongské jen 170 tisíc. „Hongkong se také potřebuje otevřít, jinak ztratí pozici leteckého centra v Asii,“ řekl SCMP Topi Manner, šéf Finnair.

99 let není navždy

Velká Británie začala svou historii v Hongkongu, která skončila přesně před 25 lety, psát okupací ostrova během první opiové války. O rok později jí na základě Nankingské mírové smlouvy připadl samotný ostrov Hongkong, který tvoří historické centrum celého regionu.

Po druhé opiové válce v roce 1860 byl mírovou Pekingskou smlouvou Britům podstoupen také poloostrov Kowloon. Obě tato území byla Velké Británii poskytnuta napořád. Pouze zbývající území známé jako Nová teritoria byla v roce 1898 pronajata na 99 let na základě smlouvy známé jako Úmluva o rozšíření Hongkongu.

Traduje se, že Claude MacDonald, který při jednáních zastupoval Velkou Británii, si vybral 99 let, protože myslel, že je to stejně dobré jako navždy. Teoreticky tak Britové nemuseli Číně vracet celý Hongkong. Nicméně když v 80. letech minulého století začala seriózní jednání, bylo považováno za nepraktické oddělit postoupená území a vrátit Číně pouze Nová teritoria kvůli nedostatku nerostných zdrojů v Hongkongu a Kowloonu. V důsledku toho se o půlnoci z 30. června 1997 celá korunní kolonie oficiálně vrátila pod čínskou suverenitu a britská nadvláda tam po 156 letech skončila.

