Pobídka přes půl miliardy korun pro Onsemi. Síkelův rezort láká amerického výrobce čipů

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo pro amerického výrobce čipů Onsemi investiční pobídku 546 milionů korun, což představuje 22,53 procenta nákladů. Veřejná podpora zahrnuje slevu na dani z příjmů a hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Návrh ministerstvo poslalo do meziresortního připomínkového řízení a následně ho bude schvalovat vláda.

Onsemi, která už Česku působí ve třech výrobních závodech v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně, chce do rozšíření výroby čipů investovat dvě miliardy dolarů, tedy zhruba 44 miliard korun. Firma by měla do letošního září rozhodnout, zda technologickou investici umístí ve svých výrobních závodech v USA, Koreji nebo v Česku. Rozhodne přitom výše státních pobídek. Ty by podle firmy měly představovat minimálně 20 procent chystané investice.

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si naše životy nedovedeme představit. Investice společnosti Onsemi je důležitým krokem k posílení českého čipového odvětví, které je zásadní pro budoucí rozvoj v oblasti energetiky či elektromobility. Rozvoj polovodičů je pro Česko klíčová záležitost, díky které se sníží závislost na dovozu čipů,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Více než 800 milionů do 10 let

Investice podle Síkely otevře nové příležitosti pro české podniky a povede k vytvoření nových pracovních míst. Spolupráce umožní sdílení nejmodernějších technologií a know-how mezi českými firmami a Onsemi. „Tato investice s vysokou přidanou hodnotou by měla do deseti let přinést do státní kasy přes 814 milionů korun, což jasně převyšuje vynaložené náklady,” dodal ministr.

Síkela se s vedením Onsemi setkal ve Spojených státech a následně v Praze. „Spolupráce s Onsemi zvýší stabilitu průmyslu a sníží riziko nedostupnosti čipů v případě globálních dodavatelských problémů,” dodal ministr. S nedostatkem polovodičů se potýká například automobilový průmysl nebo výrobci elektroniky.

Během českého předsednictví se podařilo dosáhnout společné pozice evropské sedmadvacítky k návrhu Aktu o čipech. Má pomoci zabránit nedostatku čipů pro klíčové sektory, jako jsou právě autoprůmysl, zdravotnictví či energetika.

Tři továrny v Česku

Onsemi se specializuje na širokou škálu čipů pro různá odvětví. Její čipy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a optimalizovaly výkon a spotřebu energie v závislosti na aktuálních požadavcích. Onsemi, dříve On Semiconductors, má v Česku kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů. Hlavní závod je v Rožnově pod Radhoštěm v areálu bývalé Tesly.

Mateřská společnost, která má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně, si vyrábí více než polovinu čipů sama. Investovala do uceleného dodavatelského řetězce pro polovodiče z karbidu křemíku, produkuje jak surové materiály, tak hotové čipy.

