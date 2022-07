MMF nesdílí Síkelův optimismus. Varuje, že Česko bez LNG může projít výraznou recesí

Mezinárodní měnový fond (MMF) varoval před vážnou recesí ve východní Evropě včetně České republiky v případě, že Rusko zavede embargo na dodávky plynu a ostatní země se s nimi nepodělí o své zásoby. Na svém webu o tom píše list Financial Times (FT).

MMF předpověděl, že pokud jednotlivé státy nebudou sdílet zkapalněný zemní plyn (LNG) a ceny nebudou uměle drženy dole, tak jakákoli snaha Moskvy ohledně zastavení dodávek plynu do Evropy vyvolá v příštím roce v České republice, Maďarsku, na Slovensku a v Itálii hospodářský pokles o více než pět procent.

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) s tím, že bude v případě dodávek LNG fungovat takzvaná evropská solidarita, počítá. Česko by tak podle něj mělo mít spolu s naplněnými zásobníky v Česku dostatek plynu na celou nastávající topnou sezonu.

Ruská plynárenská společnost Gazprom přitom už německým firmám Uniper a RWE sdělila, že z důvodu zásahu vyšší moci nebude schopna plnit své závazky. Přes Německo proudí část ruského plynu i do České republiky.

Měnový fond poukázal na to, že z Ruska pochází 42 procent plynu dováženého do Evropy. Osm unijních zemí včetně Česka, Slovenska a Maďarska je na ruském plynu závislých z více než 50 procent. Itálie je na dodávky ruského plynu citlivá, protože ho silně využívá při výrobě elektřiny.

