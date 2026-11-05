Čechům rostou mzdy i chuť utrácet. Příští rok ale může být všechno jinak
Češi dál utrácejí, ale jejich nákupní apetit už není tak dravý. Maloobchodní tržby v září meziročně vzrostly o 4,1 procenta, přesto zaostaly za očekáváním ekonomů. Skutečný boom však zažívají internetové obchody, jejichž tržby vyskočily o 14,5 procenta. Pomáhají jim rostoucí mzdy a podle části odborníků také nová cla na levné zásilky z Číny. Obchodníci už vyhlížejí mimořádně silné Vánoce, ekonomové ale varují, že příští rok může Čechům chuť utrácet zkazit inflace.
Češi stále mají chuť nakupovat. Maloobchodní tržby v září meziročně reálně vzrostly o 4,1 procenta, což je sice o něco méně než v srpnu, kdy po revizi stouply o 4,4 procenta, stále však jde o poměrně svižné tempo. Meziměsíčně obchodníci utržili o 0,1 procenta více. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Růst maloobchodu přitom zpomalil už druhý měsíc v řadě.
Za očekáváním analytiků však výsledek zaostal. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy počítali ekonomové oslovení agenturou Bloomberg v průměru s meziročním zvýšením tržeb o 4,7 procenta, medián odhadů dokonce dosahoval 4,8 procenta. Česká spotřeba tak podle něj zůstává odolná, další výrazné zrychlování se ale nekoná.
„Zářijový výsledek ukazuje, že domácnosti sice stále disponují dostatečnou kupní silou, ale při jejím využívání začínají být opatrnější,“ upozorňuje Kovanda.
Češi mají více peněz. Nejvíc vydělávají prodejci kosmetiky
Za pokračujícím růstem spotřeby stojí především příznivá situace na trhu práce. Nízká nezaměstnanost a růst reálných mezd umožňují domácnostem utrácet více než v předchozích letech.
„Česká ekonomika má v posledních třech letech důležitý pilíř, o který se může opřít. Stabilně rostoucí domácí poptávku,“ uvádí hlavní ekonom Deloitte David Marek. Připomíná, že ve druhém čtvrtletí letošního roku se průměrná hrubá mzda reálně meziročně zvýšila o 4,2 procenta, tedy téměř stejným tempem, jakým nyní rostou maloobchodní tržby.
Ne všem obchodníkům se však daří stejně. Nejvýraznější nárůst zaznamenaly prodejny kosmetiky a toaletních výrobků, jejichž tržby se meziročně zvýšily o 11,4 procenta. Prodejci oblečení a obuvi si polepšili o 6,6 procenta, stejně jako obchody s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím. Tržby prodejen zaměřených na kulturu, sport a rekreaci vzrostly o šest procent.
Naopak čerpací stanice vykázaly reálný propad tržeb o 4,5 procenta. Důvodem jsou podle ekonomů vysoké ceny pohonných hmot, které omezují množství nakupovaného paliva.
„Motoristé za tankování sice utratí více peněz, reálně však nakupují méně paliva,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
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E-shopy válcují zbytek trhu. Za polovinou růstu stojí internet
Jednoznačnými vítězi zářijových statistik jsou internetové a zásilkové obchody. Jejich tržby meziročně vzrostly o 14,5 procenta, tedy více než trojnásobným tempem ve srovnání s maloobchodem jako celkem. Podle ČSÚ právě online prodejci nejvýrazněji přispěli k celkovému růstu maloobchodu.
„Zářijová čísla znovu ukázala, že zvýšené nákupy se odehrávají především na internetu. Za zhruba polovinou zářijového přírůstku totiž stojí e-shopy, které expandují napříč téměř všemi segmenty maloobchodu,“ upozorňuje Dufek.
Podle něj se současná situace výrazně liší od představy plošné nákupní horečky. Maloobchodní tržby se totiž ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 nacházejí pouze o sedm procent výše. Současný růst tak do značné míry odpovídá postupnému obnovování kupní síly domácností.
„Žádná nákupní horečka se tedy nekoná, spotřeba pouze pokračuje ve stabilním růstu,“ dodává Dufek.
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Čínská tržiště dostala ránu. Nová cla mění pravidla hry
Rychlý růst internetových obchodů přichází v době, kdy se výrazně mění podmínky pro dovoz levného zboží ze zemí mimo Evropskou unii. Od července se na drobné zásilky do hodnoty 150 eur vztahuje nové clo ve výši tří eur za položku. Od začátku listopadu k němu přibyl manipulační poplatek dvě eura za položku dováženého zboží. Nová pravidla potvrdila Celní správa ČR.
Podle partnera poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovana Hauka se jejich dopad začíná projevovat také v tuzemských maloobchodních statistikách.
„E-shopy tak rostou dvouciferně už třetí měsíc po zavedení tříeurového cla, v červenci o 12,4 procenta a v srpnu o 15 procent, a to je první signál, že se část nákupů přesouvá z čínských tržišť k tuzemským prodejcům, jak jsme předpokládali už na jaře,“ říká Hauk.
Upozorňuje však, že část meziročního růstu může souviset se slabší srovnávací základnou. V září loňského roku totiž internetové obchody zaznamenaly růst tržeb pouze o 4,2 procenta. Skutečnou sílu případného přesunu zákazníků tak podle Hauka ukážou až předvánoční měsíce.
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Významný pokles počtu dovážených položek zaznamenala podle Hauka také Celní správa. Zatímco v červnu do Česka dorazilo 13,6 milionu položek v levných zásilkách, v září už jen 2,6 milionu. To představuje pokles přibližně o čtyři pětiny.
Samotný pokles počtu dovezených položek však ještě jednoznačně nedokazuje, že zákazníci přešli k českým e-shopům. Část obchodníků může například přesouvat zboží do evropských skladů.
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Nové poplatky podle odborníků vytvářejí příležitost především pro české internetové obchody, které přímo konkurují levným asijským platformám.
„Zavedení dalšího poplatku za dovoz zboží ze zemí mimo EU českým e-shopům pomůže, především těm, které přímo konkurují levným čínským platformám. Největší dopad očekávám u drobného a levného zboží, kde i několik desítek korun navíc může výrazně ovlivnit rozhodování zákazníka,“ uvádí Tomáš Čupr z marketingové agentury PPC Profits.
Zákazníci podle něj začnou více porovnávat konečné ceny objednávek včetně dopravy, cla a dalších poplatků. Tuzemští obchodníci mohou vedle ceny získávat konkurenční výhodu také rychlejším doručením, jednoduššími reklamacemi či kvalitnějším zákaznickým servisem.
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Na trhu logistických služeb, přepravy zásilky z místa na místo, se v Česku zrodil tygr. Společnost GLS. Ta si dosud držela asi desetiprocentní tržní podíl. Firma se pod novým majitelem, Danielem Křetínským, který ji získal před dvěma lety, rozhodla tento poměr změnit. Chce být lídrem. „Rosteme o dvacet procent ročně, výrazně rychleji než trh,“ říká Petr Pěcha, výkonný ředitel GLS Česká republika, v podcastu Newstream Byznys Talks.
Před přehnaným optimismem však varuje provozní ředitel logistické skupiny Dodo Peter Menky. Velké čínské platformy se podle něj dokážou novým podmínkám rychle přizpůsobit, například přesunem zásob do evropských skladů.
„Bylo by ale chybou spoléhat na to, že regulace současnou situaci vyřeší dlouhodobě,“ upozorňuje Menky.
Podobně to vidí i Čupr. „Nečekám ale, že se zákazníci začnou masově vracet k českým obchodníkům. Čínské platformy mají stále velmi silnou pozici a dokážou rychle reagovat na změny trhu,“ dodává.
Vánoce mohou být rekordní. Češi mají peníze a chuť nakupovat
Obchodníci přesto hledí k závěru roku s optimismem. Právě předvánoční období tradičně představuje vrchol nákupní sezony a letos by podle některých firem mohlo být mimořádně silné.
„Domácnostem rostou reálné mzdy a mají nejvyšší úspory v historii, e-shopy proto věří v růst tržeb. Dá se očekávat, že letošní vánoční sezona bude velmi silná, možná vůbec nejsilnější v historii,“ říká výkonný ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.
Podle údajů, které GLS uvádí, plánuje letos 14 procent nakupujících utratit za vánoční dárky více než deset tisíc korun, zatímco loni to bylo deset procent. Více než pět tisíc korun chce za dárky vydat 47 procent respondentů, oproti loňským 43 procentům.
Silnou předvánoční poptávku očekávají také prodejci kosmetiky.
„V závěru roku očekáváme další sezonní impuls spojený s předvánočními nákupy. Kosmetika a produkty osobní péče patří v tomto období tradičně mezi vyhledávané kategorie. Pokud se současný vývoj maloobchodu udrží, může být letošní předvánoční sezona z pohledu spotřebitelské poptávky velmi silná,“ uvádí Jiří Peroutka, člen vedení společnosti dm. Podle něj společnost za posledních dvanáct měsíců zaznamenala ve vybraných kategoriích růst obratu o nižší desítky procent. Například v péči o pleť překonal dvacetiprocentní hranici.
Analytička Raiffeisenbank Tereza Krček upozorňuje, že největší nápor internetové obchody tradičně nezažívají během slevové akce Black Friday, ale až v první polovině prosince. Proměňuje se přitom také způsob nakupování. Stále větší roli při výběru produktů hraje umělá inteligence, která zákazníkům pomáhá vyhledávat alternativy nebo porovnávat recenze.
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Ekonomové varují: Příští rok mohou Češi začít šetřit
Navzdory poměrně příznivým zářijovým výsledkům ekonomové upozorňují, že současné tempo růstu spotřeby nemusí vydržet. Hlavním rizikem je zrychlující inflace, zejména kvůli dražším energiím, která může začít znovu ukrajovat z kupní síly domácností.
„Stejně jako v předchozích dvou letech budou i letos spotřební výdaje domácností hlavní složkou růstu HDP. A nejspíše tomu nebude jinak ani v příštím roce,“ očekává David Marek z Deloitte.
Podle něj se však tempo růstu domácí poptávky příští rok zpomalí, protože inflace se bude pohybovat nad třemi procenty. Za celý letošní rok předpokládá zvýšení maloobchodních tržeb o čtyři až 4,5 procenta.
Petr Dufek očekává letošní růst maloobchodu přibližně o čtyři procenta, v příštím roce však už jen kolem tří procent. Podobné obavy sdílí také Tereza Krček z Raiffeisenbankk, podle níž se zhoršují některé ukazatele spotřebitelské důvěry. Přibývá domácností, které svou finanční situaci hodnotí negativně a neočekávají její brzké zlepšení.
Do dalšího vývoje může promluvit také Česká národní banka. Podle Kovandy jí relativně silná spotřebitelská poptávka poskytuje další argument pro případné zvýšení úrokových sazeb ze současných 3,75 procenta na čtyři procenta. Dražší úvěry by mohly spotřebu dále brzdit.
Český maloobchod tak vstupuje do nejdůležitější části roku v poměrně dobré kondici. Zda se optimistická očekávání obchodníků skutečně naplní, ukážou až výsledky předvánoční sezony. Pro příští rok však ekonomové počítají spíše s ochlazením nákupního apetitu než s jeho dalším zrychlováním.
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