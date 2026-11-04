Čtyřka už bankám nestačí. Nejlepší spořicí účty v listopadu
Ještě nedávno se čtyřprocentní úrok na spořicím účtu vyjímal. Teď už bankám přestává stačit. Podzim přinesl další přepisování sazebníků, čtyřprocentních nabídek přibývá a nejvyšší úročení už dosahuje dokonce 5,2 procenta ročně. Banky přitom o úspory klientů svádějí stále ostřejší boj, a to ještě před čtvrtečním rozhodnutím České národní banky, od níž ekonomové očekávají zvýšení sazeb. Kde vám v listopadu dají nejvíc a jaké háčky se za lákavými úroky skrývají?
Na přelomu října a listopadu se bankovní žebříček znovu přeskupil. Komerční banka poskočila, když zvýšila úrok z 3,5 na 4,2 procenta, Trinity Bank posunula sazbu na 4,28 procenta a Creditas vylepšila podmínky pro klienty, kteří nechtějí investovat. Absolutní prvenství ale patří České spořitelně. Ta láká na 5,2 procenta ročně. Na takové zhodnocení však dosáhne jen úzká skupina klientů. Kteří? To vysvětlíme.
A změnám ještě nemusí být zdaleka konec. Už ve čtvrtek 5. listopadu zasedne bankovní rada České národní banky. Ekonomové očekávají zvýšení základní, čtrnáctidenní repo sazby o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Právě tato sazba je jedním z hlavních vodítek pro úročení peněz v celé ekonomice. Ovlivňuje, kolik banky nabízejí klientům za jejich úspory i za kolik jim půjčují. Její zvýšení tak může přinést další růst úroků na spořácích, ale také zdražení některých úvěrů. U hypoték je však vztah méně přímý, protože jejich sazby ovlivňují především dlouhodobé tržní úroky a očekávání dalšího vývoje.
Pokud se předpovědi analytiků znalých trhu naplní, mohou banky dostat další impuls ke zvyšování úroků na spořicích účtech. Automatické ani okamžité zdražení spoření to však neznamená.
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Podzim zamíchal sazbami. Banky přihazují další desetiny
Jednou z nejčerstvějších listopadových novinek je změna úročení u Komerční banky. Ta od 1. listopadu zvýšila akční sazbu Spořicího účtu z dosavadních 3,5 na 4,2 procenta ročně. Zvýhodnění se vztahuje na vklady do jednoho milionu korun a získat jej mohou noví i stávající klienti.
Nabídka má ovšem podmínky. Novým klientům stačí sjednat si spořicí účet a běžný účet v některém z tarifů KB, včetně bezplatného tarifu Start. Stávající klienti musejí převést alespoň 100 tisíc korun z jiné banky a bonus aktivovat v aplikaci KB+. Zvýhodněné úročení trvá tři měsíce. Po jejich uplynutí se úspory podle aktuálních podmínek úročí sazbou tři procenta. Klienti si ale mohou vyšší bonus znovu aktivovat po splnění požadavků banky. Samotná sazba 4,2 procenta navíc není po celé tříměsíční období pevně garantována, banka její výši vyhlašuje každý měsíc.
„Atraktivní úročení úspor už nemusí být výsadou menších bank. Chceme klientům nabídnout to nejlepší z obou světů: zázemí a široké služby velké banky i konkurenceschopné zhodnocení jejich finanční rezervy. Naším cílem není jen nabídnout atraktivní sazbu. Chceme klientům pomáhat vytvářet zdravou finanční rezervu a prostřednictvím kvalitního poradenství najít správnou rovnováhu mezi dostupnými úsporami, investicemi a jejich dalšími finančními cíli,“ říká Václav Čadek, manažer depozitních produktů Komerční banky.
Komerční banka není jediná, kdo v posledních týdnech přihazoval desetiny. Už v druhé polovině října zvýšila úročení svého Narozeninového spořicího účtu také Trinity Bank, a to z dosavadních 4,08 na 4,28 procenta ročně pro vklady do půl milionu korun. Peníze nad půlmilionovou hranicí dál nesou 3,3 procenta bez horního omezení vkladu. Banka obě sazby garantuje až do 31. března 2027.
Důležitou výhodou u Trinity Bank je jednoduchost podmínek. Na rozdíl od řady konkurentů Trinity nevyžaduje pravidelné platby kartou, zasílání výplaty na běžný účet ani investování. Zvýhodněné úročení je však navázáno na nové vklady pocházející z jiné banky, nikoliv na pouhé přesunutí peněz mezi účty Trinity. Právě kombinace relativně vysokého úroku, dostupnosti peněz a minimálních požadavků na další bankovní služby může být pro střadatele zajímavější než několik setin procentního bodu navíc u konkurenčních produktů.
Představte si podnik, který si pouhým ťuknutím do klávesnice vytváří to, co následně za úrok půjčuje zákazníkům. Hotový strojek na peníze. Tak může na první pohled působit fungování komerčních bank. Při poskytnutí úvěru totiž skutečně vznikají nové peníze. Nabízí se proto otázka: proč hypotéky zdražují, když vytvoření peněz pořád vyžaduje jen účetní zápis? A proč banky lákají střadatele na spořicí účty, když si peníze mohou samy „vyťukat“?
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Představte si podnik, který si pouhým ťuknutím do klávesnice vytváří to, co následně za úrok půjčuje zákazníkům. Hotový strojek na peníze. Tak může na první pohled působit fungování komerčních bank. Při poskytnutí úvěru totiž skutečně vznikají nové peníze. Nabízí se proto otázka: proč hypotéky zdražují, když vytvoření peněz pořád vyžaduje jen účetní zápis? A proč banky lákají střadatele na spořicí účty, když si peníze mohou samy „vyťukat“?
Pět procent? Ano, ale má to háček
Nejvyšší inzerovanou sazbu na trhu aktuálně nabízí Česká spořitelna. Prostřednictvím věrnostního programu Level Up mohou její klienti získat až 5,2 procenta ročně.
Na maximální úrok ovšem dosáhnou pouze klienti, kteří využívají širší portfolio produktů finanční skupiny a splní požadavky nejvyšší úrovně věrnostního programu Level Up, v němž nasbírají nejméně 18 bodů, a zvolí si odpovídající úrokové odměny. Body přitom získávají za využívání produktů finanční skupiny, například investic, penzijního spoření či pojištění. Zvýhodněná sazba se navíc vztahuje jen na prvních 400 tisíc korun. Peníze nad tuto hranici se úročí prakticky nulovou sazbou 0,01 procenta.
„Díky tomu naši klienti přesouvají část peněz z běžných a spořicích účtů do investic,“ uvedla v září při představení programu Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny odpovědná za retailové bankovnictví. Tempo růstu objemu investovaných prostředků se podle ní oproti období před rokem 2022 více než zčtyřnásobilo.
Z běžněji dostupných nabídek zůstává vysoko UniCredit Bank. Na svém Účtu na spoření nabízí 4,3 procenta ročně pro vklady do 500 tisíc korun. Podmínkou je alespoň deset plateb kartou měsíčně a současně pravidelné investování nejméně dvou tisíc korun nebo jednorázová investice alespoň 50 tisíc korun. Kdo investovat nechce, může získat čtyři procenta, pokud vedle plateb kartou zajistí také měsíční příchozí platby alespoň 20 tisíc korun.
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Čtyřprocentních nabídek přibývá
Na 4,25 procenta mohou nově dosáhnout i aktivní klienti Banky Creditas, aniž by museli investovat. Stačí, když každý měsíc alespoň desetkrát zaplatí kartou a na běžný účet jim přijde v součtu nejméně 20 tisíc korun. V říjnu Creditas zvýšila bonus za aktivní využívání účtu. Klienti, kteří touto cestou dosud získávali čtyřprocentní úrok, si tak polepšili o čtvrt procentního bodu.
„Chceme odměnit klienty, kteří náš účet používají pro každodenní placení. Na sazbu 4,25 % ročně nově dosáhnou i bez investování,“ podtrhla Irena Jandíková, ředitelka řízení procesů a produktů Banky Creditas.
Nad čtyřmi procenty se drží rovněž mBank s maximální sazbou 4,21 procenta a Raiffeisenbank s 4,2 procenta. Obě banky však mají podmínky pro získání nejvyššího úroku. Zatímco Raiffeisenbank vyžaduje pravidelné platby kartou a investování, mBank nabízí novým majitelům spořicího účtu první tři měsíce bonusovou sazbu automaticky. Teprve poté musí klient splnit požadovaný počet karetních plateb a měsíčního příjmu.
Kompletní žebříček listopadových spořicích účtů přinášíme v závěru článku.
ČNB může spoření poslat ještě výš
Další vývoj úročení bankovních vkladů může ovlivnit už čtvrteční jednání České národní banky. „Za nejpravděpodobnější výsledek čtvrtečního zasedání ČNB považujeme zvýšení úrokových sazeb o čtvrt bodu na čtyři procenta,“ uvedl analytik UniCredit Bank Martin Komrska. Podle něj se v druhé polovině roku zvýšila proinflační rizika. Česká ekonomika navíc čelí přetrvávajícím domácím cenovým tlakům, které nesouvisejí pouze s vývojem cen energií.
Podobný vývoj očekává také hlavní ekonom Portu Jan Berka. Upozorňuje, že ačkoliv se celková inflace stále pohybuje relativně blízko dvouprocentního cíle, jádrová inflace v září překročila tři procenta a ceny služeb rostou tempem přes čtyři procenta.
Zvýšení sazeb podle něj finanční trhy již z velké části očekávají. Důležitější než samotné čtvrteční rozhodnutí tak může být nová prognóza ČNB a signály, zda centrální banka přistoupí k dalšímu zpřísnění měnové politiky.
Celoroční míra inflace by se letos podle odhadů měla dostat do blízkosti dvou procent. A co příští rok? „Na začátku příštího roku se inflace přechodně zvýší nad tři procenta kvůli tomu, že vypadnou faktory, které nám nyní inflaci snižují, a současně se projeví negativní vlivy. Ale očekáváme, že se v průběhu roku bude inflace velmi pomalu a pozvolna snižovat zpátky směrem ke dvojce,“ říká v rozhovoru pro Newstream vrchní ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář.
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Celoroční míra inflace by se letos podle odhadů měla dostat do blízkosti dvou procent. A co příští rok? „Na začátku příštího roku se inflace přechodně zvýší nad tři procenta kvůli tomu, že vypadnou faktory, které nám nyní inflaci snižují, a současně se projeví negativní vlivy. Ale očekáváme, že se v průběhu roku bude inflace velmi pomalu a pozvolna snižovat zpátky směrem ke dvojce,“ říká v rozhovoru pro Newstream vrchní ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář.
Vyšší sazba nemusí znamenat lepší účet
Pro střadatele je současná situace příznivější než před několika měsíci. Banky se znovu předhánějí ve výši nabízených úroků a konkurence pomáhá držet sazby relativně vysoko. Při výběru spořicího účtu se ale vyplatí sledovat nejen maximální sazbu, nýbrž také podmínky jejího získání, limit úročeného vkladu a dobu, po kterou nabídka platí. Rozdíl několika desetin procentního bodu totiž nemusí automaticky převážit požadavek na další bankovní služby, investování nebo pravidelnou aktivitu. U časově omezených bonusů je navíc nutné počítat s tím, že po jejich skončení může úrok citelně klesnout.
Nejlepší spořicí účty v listopadu 2026
|Banka a účet
|Maximum
|Podmínky a další sazby
|TOP 1 Česká spořitelna Spořicí účet · Level Up
|5,20 % p.a.
|Do 400 000 Kč. Maximální sazba 5,20 % vyžaduje nejméně 18 bodů ve věrnostním programu Level Up (úroveň 4+) a výběr úrokových odměn. U klientů bez úvěru platí také další podmínka týkající se objemu prostředků uložených v bance.
Další sazby programu:
4,70 % – nejméně 10 bodů a úrokové odměny.
3,80 % – Level Up 3 a 4 bez dodatečných úrokových odměn.
2,50 % – Level Up 2+ se zvolenými odměnami.
2,00 % – Level Up 2 bez dodatečných odměn.
Při nižší úrovni programu může být sazba ještě nižší. Body klient získává využíváním dalších finančních produktů. Část vkladu nad 400 000 Kč se úročí pouze 0,01 %.
Podmínky České spořitelny ↗
|TOP 2 UniCredit Bank Účet na spoření
|4,30 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Podmínkou je alespoň 10 plateb kartou měsíčně a pravidelná investice minimálně 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázová investice alespoň 50 000 Kč.
Bez investování lze získat 4,00 % při 10 platbách kartou a příchozích platbách alespoň 20 000 Kč měsíčně. Část vkladu od 500 000 do 2 milionů Kč se při splnění podmínek úročí 3,00 %. Při nesplnění podmínek může sazba klesnout na 0,01 %.
Web UniCredit Bank ↗
|TOP 3 Trinity Bank Narozeninový spořicí účet
|4,28 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Část vkladu nad půl milionu korun se úročí sazbou 3,30 % bez horního limitu.
Není nutné pravidelně platit kartou, zasílat výplatu ani investovat. Zvýhodněné úročení platí pro nové vklady, nikoliv pro pouhé přesuny dříve uložených peněz mezi účty Trinity Bank.
Obě sazby banka garantuje do 31. března 2027.
Web Trinity Bank ↗
|TOP 4 Banka CREDITAS Spořicí účet TOP
|4,25 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Pro získání maximální sazby je nutné alespoň 10krát měsíčně zaplatit kartou a přijmout na běžný účet platby v souhrnu nejméně 20 000 Kč.
Alternativou je pravidelné investování alespoň 3 000 Kč měsíčně nebo investiční portfolio v hodnotě minimálně 300 000 Kč.
Bez bonusových podmínek 3,25 % do půl milionu korun. Část nad 500 000 Kč se úročí 3,30 %.
Web Banky CREDITAS ↗
|TOP 5 mBank mSpořicí účet Plus
|4,21 % p.a.
|Pro prvních 250 000 Kč. První tři měsíce nabízí banka zvýhodněné úročení bez dalších podmínek. Poté musí klient alespoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet mKonto přijmout minimálně 15 000 Kč měsíčně.
Další úroková pásma:
250 000 až 500 000 Kč: 4,01 %.
500 000 až 3 miliony Kč: 3,41 %.
Nad 3 miliony Kč: 3,21 %.
Standardní mSpořicí účet bez bonusových podmínek nabízí 3,01 %.
Web mBank ↗
|Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
|4,20 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Podmínkou je alespoň 10 plateb kartou měsíčně a pravidelné investování minimálně 500 Kč měsíčně, případně investiční portfolio alespoň 400 000 Kč.
Bez investování lze získat až 4,00 % při splnění podmínky 10 plateb kartou. Úročení vyšších částek závisí na tarifu běžného účtu.
Web Raiffeisenbank ↗
|Komerční banka Spořicí účet s bonusem
|4,20 % p.a.
|Do 1 milionu Kč. Nová akční sazba od 1. listopadu 2026. Noví klienti potřebují spořicí účet a běžný účet v některém z tarifů KB. Stávající klienti musejí jednorázově převést alespoň 100 000 Kč z jiné banky a aktivovat bonus v aplikaci KB+.
Zvýhodnění platí tři měsíce. Bonusová sazba se však může průběžně měnit. Po skončení bonusu aktuálně 3,00 %. Samostatný Spořicí účet Premium nabízí 3,50 % do milionu Kč.
Web Komerční banky ↗
|Partners Banka Spořicí účet · bonus za doporučení
|4,06 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Akční sazba při úspěšném doporučení nového klienta. Stávající klient ji získá na jeden kalendářní měsíc, nový klient s doporučovacím kódem na tři měsíce.
Standardní zvýhodněná sazba: 3,20 %. Podmínky se liší podle tarifu. U tarifu Pro jednoho jsou po úvodním období nutné platby kartou a aktivní služba Hlídání minimálního zůstatku.
Web Partners Banky ↗
|ČSOB Spoření s bonusem
|3,80 % p.a.
|Standardně do 250 000 Kč, u Premium do 1 milionu Kč. Podmínkou je alespoň pět plateb kartou, příchozí platby nejméně 15 000 Kč měsíčně a pravidelné investování, penzijní nebo stavební spoření alespoň 1 500 Kč měsíčně. U Premium je požadavek 4 000 Kč měsíčně. Pro mladší klienty platí výjimky z některých podmínek.
Nové účty založené do konce listopadu mají první tři měsíce zvýhodněné úročení bez dalších podmínek.
Web ČSOB ↗
|Fio banka Fio konto
|3,50 % p.a.
|Na prvních 200 000 Kč. Zvýhodněná sazba platí pouze na jednom Fio kontu fyzické osoby.
Další úroková pásma:
200 000 až 1 milion Kč: 0,10 %.
1 až 10 milionů Kč: 0,15 %.
Nad 10 milionů Kč: 0,20 %.
Web Fio banky ↗
|J&T Banka Spořicí účet
|3,50 % p.a.
|Zpravidla vstupní vklad alespoň 1 milion Kč. Pro vybrané stávající klienty platí výjimky podle objemu předchozích vkladů nebo investic. Výpovědní lhůta činí jeden den.
Web J&T Banky ↗
|Oberbank Spořicí účet
|3,30 % p.a.
|Pro nový vklad alespoň 2 miliony Kč. Při novém vkladu od 1 milionu Kč nabízí sazbu 3,10 %. Podmínkou je vedení běžného účtu s měsíčním poplatkem. Nabídka je časově omezená do 31. prosince 2026.
Web Oberbank ↗
|Air Bank Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Do 300 000 Kč. Podmínkou je pravidelné spoření. Lze využívat automatické funkce v aplikaci nebo vlastní převody v souhrnu alespoň 1 000 Kč měsíčně.
Část nad 300 000 Kč se úročí 2,00 %. Stejnou sazbu banka nabízí i při nesplnění podmínky pravidelného spoření.
Web Air Bank ↗
|MONETA Money Bank Gold Plus
|2,90 % p.a.
|Bez horního limitu vkladu. Podmínkou je vedení prémiového běžného účtu Gold. Ten je zdarma při celkových vkladech a investicích v bance alespoň 1 milion Kč. Při nesplnění podmínek se za běžný účet účtuje měsíční poplatek.
Web MONETA Money Bank ↗
Úrokové sazby jsou uvedeny v procentech ročně před zdaněním. Banky mohou své nabídky měnit. Před uložením větší částky doporučujeme ověřit aktuální sazebník.
Stav srovnání k 4. listopadu 2026.
Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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