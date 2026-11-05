Spider-Man zachránil svět. A teď už i Sony
Spider-Man znovu zachraňuje svět. Tentokrát ale hlavně finanční výsledky Sony. Nový film o pavoučím superhrdinovi utržil téměř 2,5 miliardy dolarů a pomohl japonskému gigantovi zvýšit čtvrtletní provozní zisk o 45 procent na bezmála čtyři miliardy dolarů. Sony překonala očekávání analytiků a zlepšila celoroční výhled. Další miliardovou vzpruhu přitom slibuje herní hit Grand Theft Auto VI.
Japonský technologický a zábavní gigant Sony má za sebou mimořádně úspěšné čtvrtletí. Jeho provozní zisk v období od července do září meziročně vzrostl o 45 procent na 622,3 miliardy jenů, tedy přibližně čtyři miliardy dolarů. Výsledek výrazně překonal očekávání analytiků, kteří podle průzkumu společnosti LSEG předpokládali zisk kolem 505 miliard jenů. Sony zároveň zvýšila celoroční prognózu zisku o devět procent. Za výrazným zlepšením hospodaření stojí především úspěch filmové a herní divize, informují Financial Times a Reuters.
Jedním z hlavních tahounů výsledků se stal nový film Spider-Man: Brand New Day. Pokračování populární superhrdinské série utržilo v celosvětových kinech téměř 2,5 miliardy dolarů a zařadilo se mezi nejvýdělečnější snímky filmové historie. Jeho mimořádný komerční úspěch pomohl Sony výrazně zvýšit příjmy z filmového podnikání.
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Spider-Man vydělává miliardy. Filmová divize Sony vystřelila o 48 procent
Tržby filmové divize Sony vzrostly ve druhém finančním čtvrtletí meziročně o 48 procent.
„Spider-Man je obrovský hit a trh výrazně podcenil, jak dobře si filmová divize Sony povede,“ uvedl podle Financial Times analytik společnosti MST Financial David Gibson. Výsledky podle něj výrazně překonaly očekávání, čemuž odpovídá také zvýšení celoroční prognózy.
Úspěch superhrdinského filmu je přitom součástí širší strategie Sony. Japonská skupina se postupně více zaměřuje na zábavní průmysl, tvorbu vlastního obsahu a budování značek, které dokáže využívat napříč několika oblastmi podnikání.
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Sony už nechce jen prodávat elektroniku. Sází na zábavní impérium
Sony se snaží přesvědčit investory, že její budoucnost stojí především na propojení filmů, počítačových her, hudby a anime. Cílem je vytvářet globální značky, které dokážou generovat příjmy na různých platformách a oslovovat publikum po celém světě.
Příkladem úspěšného propojení jednotlivých oblastí je seriál The Last of Us, který vznikl podle populární hry pro PlayStation a následně uspěl také jako televizní drama stanice HBO. Dalším výrazným úspěchem je animovaný film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, který potvrdil komerční potenciál japonské anime produkce.
Investoři na tuto strategii sázejí stále výrazněji. Akcie Sony od svého červnového minima posílily o více než třetinu. Trh oceňuje především rostoucí význam zábavních aktivit skupiny a jejich schopnost vytvářet úspěšné značky s dlouhodobým komerčním potenciálem.
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Další zlatý důl? Sony vyhlíží Grand Theft Auto VI
Vedle filmové produkce se dařilo také herní divizi. Její tržby ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o devět procent, především díky vyšším prodejům her z vlastních studií a příjmům z herních služeb. Titul Marvel's Wolverine podle Financial Times do začátku listopadu prodal 2,4 milionu kopií.
Ještě větší očekávání však provází příchod dlouho vyhlíženého Grand Theft Auto VI. Nový díl jedné z nejúspěšnějších herních sérií má vyjít 19. listopadu a Sony očekává, že významná část prodejů připadne na konzole PlayStation.
Podle analytika Davida Gibsona by právě GTA VI mohlo herní divizi dodat další výrazný impuls. Předobjednávky jsou podle něj mimořádně silné. Otázkou však zůstává, nakolik už investoři očekávaný úspěch zahrnuli do současné ceny akcií Sony.
Výrobce PlayStationu se zároveň musí vypořádat s rostoucími cenami paměťových čipů. Ty zdražují mimo jiné kvůli obrovské poptávce po technologiích pro umělou inteligenci. Vyšší výrobní náklady tak představují riziko pro ziskovost herních konzolí.
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Nintendo počítá ztráty
Zatímco Sony překonala očekávání, její japonský konkurent Nintendo investory zklamal. Provozní zisk výrobce herních konzolí ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 16 procent na 73,9 miliardy jenů, uvedla agentura Bloomberg. Výsledek zaostal za prognózami analytiků.
Nintendo doplácí především na vyšší ceny součástek a nedostatek velkých herních novinek pro konzoli Switch 2. Společnost proto spoléhá na to, že poptávku před klíčovou vánoční sezonou podpoří nové vydání populární hry The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Obě japonské společnosti přitom čelí podobným problémům, zejména zdražování paměťových čipů v souvislosti s investičním boomem kolem umělé inteligence. Rozdíl je však v tom, jak úspěšně dokážou využívat své filmové a herní značky.
Sony zatím ukazuje, že sázka na zábavní průmysl může být mimořádně výnosná. Spider-Man jí pomohl k prudkému růstu zisku a blížící se vydání GTA VI může úspěšné období ještě prodloužit.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.