Mezi banky, které mají pojistku na ochranu osobních věcí, se nově přidává i Air Bank

Proti zneužití ztracené platební karty i ztrátě osobních věcí se mohou nově pojistit i klienti Air Bank, kteří dosud tuto možnost na rozdíl od zákazníků jiných tuzemských bank neměli. Novinku banka nabízí ve spolupráci s Maxima pojišťovnou a tvrdí, že má jedny z nejvyšších limitů u tohoto pojištění na trhu.

Nové komplexní pojištění ztráty platebních prostředků a osobních věcí přináší nyní na trh také Air Bank. Má pokrývat odcizení a ztrátu osobních i pracovních věcí klienta jako například jeho mobil, tablet, či notebook. Vztahuje se však i na zneužití odcizené nebo ztracené platební karty, ale také na ztrátu dokladů, klíčů od domu nebo automobilu. Pojištění se přitom vztahuje nejen na běžné osobní věci klienta, ale stejně tak by mělo krýt také ztráty jeho firemních věcí.

Pojistka pokryje i vyřizování ztracených dokladů

Novinka platí pro ztrátu a odcizení dokladů v Česku i v zahraničí. „V případě ztráty dokladů pojišťovna klientům navíc kromě nákladů na jejich znovu vystavení zaplatí ještě tisícikorunu jako náhradu za čas strávený vyřizováním na úřadech,“ upozorňuje Jana Pokorná z Air Bank. Pojištění platí podle ní po celém světě bez omezení.

Air Bank pojistku nabízí ve spolupráci s Maxima pojišťovnou s tím, že má u této pojistky nastaveny jedny z nejvyšších limitů na trhu. V případě zneužití odcizené nebo ztracené karty má pojišťovna vracet až 100 tisíc korun. To platí podle Pokorné pro platby potvrzené PINem, který mohl někdo spatřit například při placení v obchodě, ale i platby na internetu ověřené metodou 3D Secure. „U plateb, které nevyžadují potvrzení PINem nebo ověření metodou 3D Secure, pojištění kryje částky do výše 50 eur (1247 korun - pozn. red.). Tedy částky, za kterou by odpovídal klient a nebyla by bankou kompenzovaná. Opětovné pořízení odcizené elektroniky mladší pěti let pojišťovna proplatí až do výše 50 tisíc korun,“ shrnuje Pokorná.

Pojištění ztráty či odcizení přijde klienty na padesát korun měsíčně a dá se sjednat na pár kliknutí přímo v aplikaci mobilního bankovnictví My Air. Pojistka se týká ale jen konkrétního klienta. Pokud bude chtít klient pojištěním chránit osobní věci všech členů své domácnosti, musí si připlatit. Poplatek za pojistku ho v tomto případě vyjde na stokorunu měsíčně.

