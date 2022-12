Argentina vydělá více než Francie na svém případném vítězství ve fotbale

Jestliže dnes získá titul mistra světa ve fotbale Argentina, vydělá na tom více, než kolik vydělá Francie, připadne-li titul místo Argentiny jí. Vyplývá to z letošní studie Marka Mella z univerzity v britském Surrey. Ekonom využil data organizace OECD za celé období od roku 1961, aby zjistil, zda má vítězství mistrovství světa ve fotbale nějaký dopad na ekonomický výkon země vítězného mužstva. Má.

Triumf na šampionátu obecně zapříčiňuje růst hrubého domácího produktu vítězné země minimálně o 0,25 procentního bodu (v porovnání s hypotetickou situací, kdy by k vítězství týmu dané země nedošlo) ve dvou čtvrtletích, která po triumfu následují.

Růst HDP v důsledku vítězství na fotbalovém mistrovství nastává zejména z důvodu nárůstu objemu vývozu triumfující země. Vždyť třeba zrovna dnešní finále bude sledovat polovina planety. Vítězství v zápase tak znamená obrovskou reklamu pro úspěšnější zemi. Taková reklama pak zvyšuje obecné povědomí o dané zemi, globálně ji zviditelňuje a upevňuje reputaci jejího zboží či služeb.

Vzhledem k tomu, že argentinské zboží a služby se těší horší pověsti než francouzské, zlepšení reputace, které by v případě dnešního triumfu nastalo, bude výraznější než právě v případě zboží a služeb francouzských. Zároveň platí, že Francie titul obhajuje. Její vítězství tak bude méně překvapivé. I proto bude v případě triumfu pozitivní dopad na francouzský export slabší než na export argentinský.

Argentina by případným vítězstvím získala ekonomicky více než Francie také z toho důvodu, že její profilace jakožto exportéra je podobná profilaci brazilské. Přitom brazilský export se dočkal historicky mimořádného růstu v reakci na vítězství ve fotbalovém šampionátu, když jej země dosáhla roku 2002.

Francii může těšit alespoň to, že příznivý dopad na ekonomiku a „vizibilitu“ má dle starší studie z roku 2014 i samotný postup do finále, a dokonce do semifinále. Takže pozitivní impuls by měly zaznamenat také ekonomiky Chorvatska a zejména Maroka, které je dosti nečekaným účastníkem letošního semifinále.

