Madeta vrací úder. Nebudou dotace, nebude mléko do škol, prohlásil šéf firmy.

Největší česká mlékárna Madeta, která kvůli vládním škrtům přijde o zemědělské dotace, zřejmě ukončí dodávky mléka do škol. Byl to vládní program, jejž kabinet asi přestane dotovat, firma přijde také o dotace na technologie, řekl generální ředitel Madety Milan Teplý.

Reklama

"V našem případě je to (dotační) podpora technologických investic, druhá stránka věci je taky školní mléko, vládní program. Přestanou ho dotovat, tak já nebudu dělat charitu a zavážet 1100 škol mlékem, abych na každé dodávce tratil takové strašné peníze. Jak nejrychleji to půjde, tak to skončím," řekl Teplý.

Útok na velké firmy

"Je to samozřejmě (vládní škrty dotací) zaměřené proti velkým fabrikám, to jde proti Agrofertu, proti nám taky. Tak uvidíme, jak to malinké, menší a zanedbatelné mlékárny převezmou za nás. (...) Je to utahování opasků. Vidělo se, že je to naprosto nezbytné. Utáhneme opasky a pojedeme dál," dodal. S detaily vládních škrtů se bude ještě seznamovat, podotkl.

PŘEHLEDNĚ: Co obsahuje konsolidační balíček vlády Politika Vláda zveřejnila soubor opatření, jimiž se chystá snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 54,4 miliardy korun. Zahrnuje zvýšení daní firmám i zaměstnancům, daně z tabáku, alkoholu a hazardu nebo daně z nemovitosti. Vzrostou také odvody živnostníků a stát opět zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance. Snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) se sloučí na 12 procentech, dosud byly deset a 15 procent. Díky tomu mají naopak zlevnit potraviny, bydlení a zdravotnické prostředky. Ostatní položky, které dosud byly v jedné ze snížených sazeb, se ale přesunou do základní 21procentní sazby. dna, duk Přečíst článek

Podporu z programu, který chce vláda při škrtech v zemědělských dotacích zrušit, čerpalo v minulosti několik potravinářských firem z holdingu Agrofert, také Madeta, Mlékárna Kunín nebo společnost Hamé. Vyplývá to z informací o příjemcích dotací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Stát chce ušetřit deset miliard

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve čtvrtek řekl, že od příštího roku bude na dotaci určených "nula korun". Vláda chce z peněz na dotace do zemědělství ze státního rozpočtu ušetřit 10,2 miliardy korun, víc informací zatím neuvedla. Podle informací na webu SZIF obdržela Madeta ve fiskálním roce 2021 dotace z národních zdrojů 115,1 milionu korun.

V roce 2021 měla Madeta tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 5,94 miliardy korun a zisk po zdanění 247,6 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy. Výsledky za loňský rok zatím nezveřejnila. Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka. Má kolem 170 dodavatelů mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce.

Lukáš Kovanda: Vyděsit a zdanit. Tak by mohlo znít krédo současné vlády Názory Češi se nechali vyděsit rozvratem veřejných financí, který je ale jen mýtem. Teď vládní politici sází na to, že když už jim tento mýtus vyhrál volby, Češi kvůli němu i mnohem ochotněji kývnou na zvýšení daní, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek