Loňský růst nákladů Madetu potrápil. Za čtvrt miliardy zvládla zmodernizovat závod na výrobu nivy

Loňský rok označila největší česká mlékárna za velmi obtížný. Poprat se musela s energetickou krizí a abnormálním nárůstem všech nákladů.

Největší česká mlékárna Madeta měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 7,23 miliardy korun. Meziročně stouply o 21,7 procenta. Zisk po zdanění klesl o 14 procent na 212,9 milionu. Provozní zisk byl 252,4 milionu, meziročně zhruba o pětinu nižší.

„Velmi obtížný hospodářský rok. Obtížnost hospodářského roku spočívala v dopadech energetické krize a abnormálním nárůstu všech nákladů ve všech oblastech. Závěrečný účet, pokud jej považujeme za úspěšný, podtrhuje stabilitu firmy a správnost investic. Vytváří současně nadějnou perspektivu hospodaření také v následujícím roce,“ uvedl ve zprávě generální ředitel Madety Milan Teplý. Čistý obrat mlékárny dosáhl loni 7,37 miliardy, meziročně stoupl o 21,8 procenta. Zisk před zdaněním klesl o 13,4 procenta na 266,3 milionu.

Madeta se chce z krize proinvestovat

Loni zmodernizovala Madeta v Českém Krumlově výrobu plísňového sýra niva. Kapacita závodu se rozšířila téměř o polovinu, denně může vyrobit až 21 tun sýru ze 180 tisíc litrů mléka. Do proměn tam firma investovala 250 milionů korun, v budoucnu plánovala robotizované vyklápění sýrových bochníků z forem.

Koncem roku 2021 Madeta oznámila, že investuje v pelhřimovském závodu 500 milionů korun. Do poloviny letošního roku chtěla zmodernizovat výrobu trvanlivého mléka, zvětšit i sklady. Rozsahem jde o největší investici v závodu od roku 1989, řekl ČTK v listopadu 2021 ředitel závodu Jaroslav Štípek.

Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka. Podle starších informací má 170 dodavatelů mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, ročně vyrobí kolem 350 milionů kusů produktů. Vyváží čtvrtinu produkce, na webu uvádí, že exportuje do Libanonu, Spojených arabských emirátů, států EU, Asie, Afriky a Ameriky.

Tržby rostly i konkurenčním mlékárnám. Francouzské mlékárenské skupině Lactalis Group, která v ČR vlastní mlékárny Kunín a Klatovy a je dvojkou na českém trhu s mléčnými výrobky, loni v Česku stoupl zisk o 12,7 procenta na 115,7 milionu korun. Obrat firmy vzrostl meziročně o 14,7 procenta na 5,6 miliardy korun. Mlékárna Olma ze skupiny Agrofert měla loni tržby meziročně o pětinu vyšší, stouply na rekordních 4,4 miliardy korun. Čistý zisk této mlékárně stoupl o čtyři procenta na 215,8 milionu korun. Mlékárně Valašské Meziříčí loni stouply tržby na 1,11 miliardy korun z předchozích 932 milionů, zisk po zdanění klesl na 6,8 milionu z 18,5 milionu korun.

